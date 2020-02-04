路透：若鴻海陸廠因疫情停工到月中 將衝擊iPhone出貨

路透引述知情人士報導，如果中國大陸工廠因武漢肺炎疫情擴散而停工的狀況再延一周，鴻海生產可能會大受衝擊，對蘋果在內的客戶的出貨將面臨波折。

這一位消息人士透露，因接獲通知停工至少到2月10日，鴻海在中國大陸「幾乎是全面停工」。消息人士也表示，若暫停生產時間再拉長，可能會中斷對蘋果在內客戶的出貨。

消息人士周一告訴路透，疫情爆發以來，鴻海迄今的影響「相對較小」，因目前鴻海可利用墨西哥、越南、印度等地產能來填補。他說，如果2月10日能如期復工，加班還是可以趕上進度。

路透指出，在中國東部最大的生產中心之一的蘇州，工廠被告知至少要停工到2月8日，上海的工廠則停工到2月9日。而在廣東省南部生產中心城市東莞的工廠也被告知在2月10日前不要復工。

消息人士表示，2月10日之後繼續停工的話，可能會擾亂鴻海出貨，對於位於廣東省和中部河南省鄭州市的iPhone主要組裝廠的復工前景尤感憂心。

這位消息人士說：「怕是再延一周影響就大了，對蘋果的影響是絕對有的。」「麻煩的是我們能否(在2月10日)恢複生產…要看中央和各省的規定。」

路透看到的一份內部文件顯示，鴻海已要求湖北省的員工和客戶不要返回工廠，並要求工人每天向經理匯報自己的健康狀況。

鴻海還表示，遵守規定的員工將照常領取工資，那些沒有遵守規定的員工將受到嚴厲」懲罰，不過鴻海沒有具體說明罰則。

投資研究機構晨星（Morningstar）分析師Don Yew認為鴻海供應鏈受到的影響「有限」，鴻海在湖北四家子公司僅占公司營收的1.8%，而蘋果等客戶保持著多元的供應鏈。