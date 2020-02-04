大陸爆發武漢肺炎 精品業者挫咧等 因為...

中國大陸爆發武漢肺炎，重創許多產業，精品業更不在話下，畢竟過去十年精品業的成長榮景有很大一部分是拜出手闊綽的大陸消費者所賜。

華爾街日報（WSJ）報導，身為精品業頭號顧客的中國消費者，正在家自主隔離並取消海外旅遊行程，意味他們無法大肆購買路易威登（Louis Vuitton）、古馳（Gucci）、卡地亞（Cartier）以及其他高檔品牌。巴黎的精品門市人員報告說，中國的消費者人數銳減。

以中國為例，有部分採購海外精品，再轉售給大陸消費者的微信代購賣家，從宣傳高檔手提包及精品改為宣傳消毒劑。諸多精品品牌已關閉位於武漢的門市，也限制員工赴中國大陸旅遊。

對精品業來說，武漢肺炎疫情是2008年爆發金融危機以來最大的威脅。在金融危機之後，中國消費者每年拉抬精品業的營收屢創新高。分析師表示，中國的有產階級和逐漸增加的中產階級，將可支配所得花費在精品的程度，遠高於西方國家的有產及中產階級。

根據貝恩資本（Bain），全球2019年在高檔時尚商品、手表、珠寶及服飾等個人精品支出，預估達2,810億歐元（新台幣9.427兆元），高於2000年初期的1,160億歐元，陸客當時已成為精品的主要買家。

陸客目前占全球精品銷售35%，且多數消費都在出國旅遊時完成。不過，航空公司停飛中國，對陸客的高額海外支出造成威脅。北京當局先前推出措施，鼓勵大陸消費者在國內購買精品，促使精品品牌近幾年加碼投資大陸市場。

全球精品業在2002至2003年受SARS疫情重創；這項疾病當時首先在中國爆發疫情，並演變為全球健康危機。此後中國市場對精品業的重要性大幅提升。

花旗集團分析師喬維特表示，「我們擔心的是，精品業當前對亞洲及中國消費的曝險程度，遠高於2002年稍晚爆發SARS疫情的時期。」根據美國旅遊協會（U.S. Travel Association），約有300萬名中國遊客在2018年造訪美國，旅遊支出約達1,700億美元。

研究機構Forrester零售分析師柯妲莉預估，最差的情況是如果疫情持續干擾旅遊，陸客未來六個月在美國的旅遊支出將減少10億至20億美元。

由於多數精品支出都不是透過網路，若消費者因為疫情不願出門消費，可能特別容易影響精品門市的業績。分析師認為，儘管精品電商持續穩健發展，但陸客不太可能在短期內把所有的精品支出轉向線上。