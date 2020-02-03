陸市開紅盤重挫後 國際金融市場後市看兩關鍵

大陸股市3日開紅盤，結果一如預期般恐怖。滬深300指數開盤即暴跌逾9%，但對亞洲其他股市的衝擊卻有限，港股恆生指數及韓股Kospi指數還收小紅，令人相當意外。

基本金屬方面，大連交易所鐵礦砂遭遇沈重賣壓，但跌幅與春節休市期間其他金屬市場的跌幅相若。大陸在岸匯市人民幣匯率再度「破7」，但也只是追上離岸匯率的跌幅。

總結來看，大陸金融市場3日「紅盤」雖然開得很難看，但不足以使大陸以外市場的投資人拋售風險資產，因為這些市場上周已經經歷過賣壓。

當前的兩項關鍵問題，分別是新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情在未來幾天是否出現幾何級數式的擴散，以及對中國大陸經濟與製造業的衝擊有多大。

要探討第一個問題，即肺炎擴散的速度，可以利用多倫多康士坦斯金融公司的模型。依據最近確診人數的數據，發現每一天的新增病例約比前一天多30%；假定這種趨勢持續，到本周末時確診患者總人數將增加到8萬人，疑似患者將超過13萬人。屆時如果實際數字低於上述的預估數字，就是好消息。

至於對大陸經濟的傷害多大？國民西敏寺資本市場公司依據2003年SARS的經驗推算，全球製造業採購經理人指數（PMI）將降到46.45，中國大陸PMI可能降到40，都是2009年來最低水準，但仍比之前兩次經濟衰退時還好。

大陸元月財新製造業採購經理人指數（PMI）略優於預估，不過相關調查是在肺炎疫情擴大之前所做，不能做數，須等到2月底時情況才會明朗；而在2月底之前，應該已經能了解疫情是否獲得控制。