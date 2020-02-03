不只競速還要比早 日本快遞員七點上工

日經新聞報導，為了減少無人取貨衍生的重複配送問題，加上勞工短缺的問題日益嚴重，愈來愈多日本快遞業者正相繼投入晨間配送，抓住民眾上班前的黃金時段。

早上7點45分，一輛貨車停靠在名古屋一處住家前，快遞員將包裹交給一名準備上班的女性簽收。這名快遞員從7點開始配送工作，在8點前就已經成功送達四件包裹。他表示：「顧客同意可以在7點30分後按電鈴。許多顧客起初對晨間送貨感到疑惑，但第二回就適應了。」

日本亞馬遜（ Amazon Japan）在2018年11月推出物流部隊Amazon Flex，僱用約聘司機在東京和部分神奈川縣配送包裹，服務範圍包括仙台市和札幌市；辦公室用品供應商Askul的線上購物網站Lohaco，也在部分地區推出Happy On Time物流服務，讓消費者以小時為單位決定送達時段，是目前唯一從早上六點開始配送的業者；勁敵佐川急便也考慮投入晨間配送。

日本物流業有個心照不宣的規定，配送時間不應早於上午九點。但隨著快遞業者面臨與日俱增的需求，以及減少因無人取貨增加的配送次數，迫使快遞業打破陳規。

根據日本交通部數據，隨著網路購物興起，日本2018年度遞送的包裹數達43億件，較十年前增加三成，但未取件的包裹令快遞員相當頭疼。去年10月為止，日本三大配送公司—雅瑪多運輸、佐川急便及日本郵便，光是無人取件的包裹就達15%，需要再次配送；都市地區再次送貨的比重為16.6%。

交通部估計，首次配送失敗，使日本每年浪費9萬名人力；若不降低無人取貨狀況，要減輕物流業勞工短缺的問題，將是難上加難。樂天董事滝澤志匡說：「消費者通常一早會在家，我們在十點前送的貨愈多，效率就愈高。」