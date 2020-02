臉書如何運用前瞻策略 十年有成？

彼得、莉莉、莉莉、強尼、琳達和馬可有一個共通點。他們都上Facebook。Facebook 在全球有超過10 億用戶,他們是其中六個。Facebook 在不到十年的時間,成長為最大的社群網路,他們的使命是提供使用者分享資訊的可能,進而創造一個開放而連結的世界。

祖克伯(Mark Zuckerberg)對於執行策略的思維直截了當:「我們的立場是使命優先,專注於我們需要的東西,並深入探究,全心全力投入其中。」前瞻策略是Facebook 輝煌成就的立足點,尤其是在規劃展望超越五年的策略上。一旦策略流程完成,祖克伯就著手為他的團隊把策略拆解為小規模、可執行的次專案。

如何為明天的顧客開發產品和服務?

世界卓越的管理大師與企業領導者,往往善於擬訂能與未來接軌的策略,他們使用的方法方法稱為「策略前瞻」,聚焦於塑造想要的未來。策略前瞻是從對未來的信念出發,而我們可以藉由蒐尋新市場機會,塑造這信念。這個方法包括各種工具和技巧,能助團隊一臂之力,在系統化、明確的指引下,航向正確的方向。

策略前瞻架構是由史丹佛設計研究中心所開發,後來演變成四種流派,各自以管理學之父杜拉克(Peter Drucker)、經濟學家施瓦茨(Peter Schwartz)、未來學家祝弗內爾(Bertrand de Jouvenel)和天才交易人阿諾德(John Arnold)為代表。當然,這個架構內建於設計思考。

對於文化的發展和變革,要了解未來蘊藏什麼機會,這種心智模型具無上的重要性。心智模型由固有的態度、價值和意見所組成,並融入當前的日常工作。在過去幾年,已經有人討論過和各種心智模型,企圖解讀人的動機和行為。

有了「前瞻心智模型」,我們深信未來就在我們的掌握之中。這個未來在目標明確的活動下,一步步轉化為現實。在一家企業裡,前瞻心智模型可以構成開拓新事業領域或開發創新產品的基礎。

什麼是「所見即所得」?

「WYSIWYG」意指「所見即所得」(What You See Is What You Get, WYSIWYG),也就是人會把眼前所見事物認定為既定的事實,這個概念在1960 年代晚期蔚為流行。它也可以用於比擬,可以見於視覺化介面的HTML 編碼軟體的預覽。

幾年前,「WYFIWYG」的智慧開始在史丹佛扎根:「所預見即所得」(What You Foresee Is What You Get)。因此,我們發現體驗會影響未來發生的事。我們的預見和直覺感應,也會影響結果!

規劃為什麼重要?

知道一個可能發生的未來有何影響,這點對於良好的規劃至關重要。這表示我們要培養改變一己之見與團隊意見的能力。

正向氛圍會影響團隊。藉由創造對未來市場機會的正向態度,我們對實現這些機會也會更胸有成竹:

我們可以做得更好!

我們可以提高效能!

我們解決問題有不同的方法!

這樣的思維模式可以透過學習而得,並應用在每個組織、團隊,也適用於企業任何一個成長階段。

應該注意的是,這個方法迴異於未來學家的方法。未來學家通常宣稱,自己能夠透過情境和趨勢分析勾勒未來地圖。

他們的前瞻觀點,是根據過去的資料或現在的趨勢所推演的未來。這裡討論的策略前瞻模型,根據不同的考慮因素。它以長期觀點結合策略規劃和設計思考的知名工具。這樣的組合能讓團隊謀定短期的實務行動,行動同時能與中期和長期的市場機會結合。

實踐訣竅

運用前瞻架構

前瞻架構的結構簡單到人人都可以從頭到尾完成五個階段。

前三個階段完全著眼於如何以最好的方式,處理新的或至今未知的問題陳述。我們從大家都知道的一頁白紙開始,試著捕捉未來。問題陳述可以是內在、也可以是外在導向。在極端的例子裡,它甚至可以是整體企業未來的重新再定義。

在起始階段「概觀」,重點在於理解過去。對過去的省思能幫助我們理解,截至今天為止發生了什麼。一旦團隊理解了過去,就較易於理解未來可能的選項。

至於這些選項為什麼會得到高評等,這個問題在執行選項時,尤其能產生關鍵見解。專案團隊通常會立刻切入解決方案階段。因此,這個階段是前瞻架構必須歷經的關鍵環節,釐清從對過去的省思中,所得到的附加價值。

下一個階段「機會」的主題是理解潛在顧客的需求。在辨識出未為滿足的顧客需求時,我們已經更接近準備好接受改變的顧客群體,同時自動回答了「這些顧客能夠如何受惠於創新」這個問題。

第三個階段「辦法」根據問題陳述的潛在解決方案,致力於製作原型。把開發出來的解決方案選項,與其他選項和變通辦法做比較,更能適切地評估其價值。

第四個階段「團隊」的重點是為人才建立常規,以幫助他們找到新構想,並進一步延伸發展。

最後一個階段「願景」對於構想的可行性不可或缺。只有清楚的願景能讓各方利害關係人支持構想、投入心血、最終致力於為構想擴張規模。

後兩個階段有助於讓整個組織尊奉策略前瞻。這是個需要時間的過程,因為組織無法一夜之間就什麼都學會。這就是為什麼,每個階段的問題,都運用三項極為實用的處理工具。

史丹佛做的研究證明,這些工具對於想法的編排和結構化很有用,尤其是知識密集而複雜的議題。

策略前瞻的基礎是在發展早期具高度不確定性的抽象概念。這些工具有助於分析已知和未知事物。藉由這種方式,未來的脈動就能變得可以觸知與掌握。

在企業面對深沉不確定性的數位化時代,用於成功轉型的新工作方法和工具至關重要。在21 世紀,從策略前瞻而來的預測能力,對於經理人和敏捷團隊等類似個人或團隊,至關重要。

專家錦囊

整合策略前瞻與設計思考

優質的設計思考能配合情況調適,能說服有主見的人,並能幫助我們進行企業的數位轉型。策略前瞻能拓展我們對未來的視野,構築宏大願景,以因應我們在下一波市場機會裡搶得先機。策略前瞻將設計思考,融入包含無限產品和服務的連續區間,在不會過時的概念裡反覆實踐。

因此,它有助於建立長期展望和穩健的構想。它的目標是透過整合方法和網絡式思維,把注意力導向潛在的機會和風險,並從中推出適當的結論。透過早期的探查、策略前瞻能發揮助力,因應外在的高速變動,以及經常普遍存在於組織裡的內在惰性。

如何以策略前瞻輔助設計思考?

如果我們把挑選的工具和方法,與研究、概念設計和實行等階段重疊,就能得到一個願景位於中心的雙鑽石模型。

策略前瞻如果運用得宜,可以用來塑造未來的圖像、願景和未來的顧客需求。在設計思考專案方面,它也有助於重要主題的闡釋、設計和過濾。策略前瞻裡的方法能幫助我們定義數位願景。

