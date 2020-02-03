親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

聞之色變的武漢肺炎 對全球經濟造成那些影響？

2020-02-03 14:54經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

彭博資訊報導，連結緊密的全球經濟，已開始感受中國大陸新型冠狀病毒（武漢肺炎）的衝擊，全球經濟的損失，可能高達1,600億美元。

紐西蘭一家衛浴設備公司向客戶表示，原本預定的德國設計蓮蓬頭缺貨，因為上海工廠目前關閉；REC集團的高管在加州設立供應鏈戰情室，應對預期將在中國大陸出現的運送延誤。沙烏地阿拉伯則有意召開石油輸出國（OPEC）緊急會議，商討原油需求下滑問題。

自2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發以來，中國大陸在全球經濟產出的占比已成長四倍，增至17%。目前大陸是全球新車、半導體最大市場、國際觀光最大消費國、服飾和紡織品最大出口國，也是許多個人電腦和幾乎所有iPhone的生產地。

澳洲國立大學經濟學教授Warwick McKibbin推測，新型冠狀病毒對全球經濟的衝擊，可能達SARS的三到四倍。當年的SARS風暴，造成損失估達400億美元。

●目前對大陸衝擊最大

目前為止，中國大陸承受的衝擊最大；武漢是大陸的製造業重鎮，也被稱為中國的芝加哥或底特律但迄今仍封城；農曆新年假期延長，上海和一些製造重鎮也暫未恢復運轉。但大陸在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色，也代表全球各地的企業和高管只能被迫觀望這場危機的變化。

食品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz）在中國大陸聘僱數千名員工，在武漢也有一組小型銷售團隊；該公司執行長帕特里西奧（Miguel Patricio）說：「所有人都在關注事態的演變。如果危機延續，大家只能待在家裡，配送和生產就會開始出現問題。」

●商家關門

幾個月前，牛仔褲品牌Levi Strauss在武漢的旗艦店開幕，規模是全大陸最大，也被公司高管視為成長新時代的象徵。然而，這家旗艦店也因疫情關閉，公司的相關成長策略只能暫停。許多國際性的公司也面臨相同問題，包括星巴克、蘋果。國際和本土企業都受創，只能期盼疫情盡快獲得控制。

商家停業，有些損失會永遠失去；例如，消費者不會在3月時多買幾杯星巴克咖啡。工廠或可在恢復營運後加班彌補一些產能，但關閉的時間愈長，能夠彌補的空間愈少。企業支出也將延緩，等待對疫情衝擊的進一步了解。

●科技業受創

武漢病毒，也對科技業產生廣泛影響。中國大陸占全球科技資訊支出約21%，許多個人電腦製造商和零件供應商都在中國，若銷售降溫，也將影響軟體的需求，例如微軟的Windows作業系統。

目前，全球晶片每年銷售額逾4,700億美元，超過一半是用於在大陸出售的裝置或在大陸安裝於其他裝置上後出口。

蘋果公司原本就已未雨綢繆，採取分散供應商的策略，短期內應該不會受到重大衝擊；不過，該公司產品的組裝作業大部分在大陸進行，若疫情導致組裝線勞動力短缺，將直接影響出貨量。

●產線外移

武漢肺炎的另一個影響層面，是促使企業把產線移出中國大陸。去年的美中貿易戰，令企業爭相尋找中國大陸供應商的替代方案，避免被課徵關稅，新型冠狀病毒疫情，可能促使企業把製造地點遷至美國、墨西哥。

新型冠狀病毒的爆發中心武漢，是大陸的製造業重鎮。 彭博資訊
新型冠狀病毒的爆發中心武漢，是大陸的製造業重鎮。 彭博資訊
分享
為遏制武漢肺炎疫情，各地機場加強監控。 彭博資訊
為遏制武漢肺炎疫情，各地機場加強監控。 彭博資訊
分享
受武漢肺炎影響，大陸許多商家關門。 彭博資訊
受武漢肺炎影響，大陸許多商家關門。 彭博資訊
分享

疫情

延伸閱讀

武漢肺炎列二級流行區 溫州陸人禁入台生效

返台包機由東航子公司上海航空執飛 第二批5日...

武漢肺炎肆虐 長榮、立榮兩岸航班2/29前大...

武漢肺炎疫情蔓延 學者：觀光航空業首當其衝

相關新聞

37歲社會企業家逝世 生前狂造1萬就業機會助窮人翻身

2020-02-03 14:39

武漢肺炎疫情假消息四竄 社群網站紛防堵

2020-02-03 13:14

憂武漢肺炎疫情挫原油需求 OPEC集會阻油價頹勢

2020-02-03 10:40

武漢肺炎疫情衝擊 估第1季iPhone出貨減1成

2020-02-03 10:27

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-02-03 06:52

金價大利空結束…川普是最大變數

2020-02-03 00:09

彭博資訊專欄／新興市場陷入新的動盪

2020-02-03 00:00

超級盃開打 30秒廣告…560萬美元

2020-02-02 23:59

超級盃開打 電視…仍是觀賽首選

2020-02-02 23:58

超級盃門票搶手 一張5,828美元

2020-02-02 23:58

美股止跌 要看三個關鍵點

2020-02-02 23:55

東南亞經濟 兩利空罩頂

2020-02-02 23:54

高級銀髮住宅 躍投資新寵

2020-02-02 23:54

東南亞經濟展望 彭博降為「停滯」

2020-02-02 23:38

國際油價下探50美元 OPEC+急會商

2020-02-02 23:22

Z世代房屋自有率升高

2020-02-02 23:10

日外籍勞工創新高 疑放任企業壓榨學生

2020-02-02 19:22

因臉部辨識挨告臉書願和解 生物特徵隱私權受矚

2020-02-02 19:05

稅務計畫擬增企業和富人稅 彭博：我也要多付稅

2020-02-02 18:49

5年激增逾一倍！就業難 韓政府去年救濟金支出破2千億

2020-02-02 18:40

機器人當農夫 美室內垂直農場暴熱

2020-02-02 13:37

反浪費 法國立法禁銷毀滯銷品

2020-02-02 13:34

創首例 英食品公司標示碳足跡

2020-02-02 13:34

法庭文件：空巴行賄復興航空 電郵談用藥量實為賄金

2020-02-02 12:15

任天堂財報財測 都黯淡

2020-01-30 23:31

燒錢模式不管用 房產新創擴張腳步放緩

2020-01-28 22:17

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

馬來西亞 意外降息1碼

2020-01-22 23:58

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08
看更多

熱門文章

氣質非凡、仙氣爆表！越南第一美女驚人身世曝光網友嚇傻

2020-02-02 20:53

罕見奇景／美國大黃蜂戰機 飛越富士山雪封山頂

2020-02-02 15:56

日防疫專家：武漢肺炎恐在日流行 奧運前難告終

2020-02-03 13:20

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-02-03 06:52

美股止跌 要看三個關鍵點

2020-02-02 23:55

如何安置撤回的僑民？澳洲最狠 送耶誕島拘留中心

2020-02-03 11:16

如何安置撤回的僑民？法國最人性 隔離在濱海度假中心

2020-02-03 10:56

900年來頭一遭 世界罕見回文日02/02/2020

2020-02-03 07:33

梅根淡出王室後首次登台 將教加拿大婦女成功再婚

2020-02-02 23:47

日本口永良部島火山噴發 噴煙高達7000公尺

2020-02-03 10:56

為何全球疫情緊急 但部分東南亞國家不急？

2020-02-03 13:59

脫歐漁權戰開打 英寸土不讓 和攸關國威的這4字有關

2020-02-03 11:00

美總統大選初選3日登場　但為何總是這小州率先舉辦？

2020-02-02 23:12

金價大利空結束…川普是最大變數

2020-02-03 00:09

國際油價下探50美元 OPEC+急會商

2020-02-02 23:22

37歲社會企業家逝世 生前狂造1萬就業機會助窮人翻身

2020-02-03 14:39

如何安置撤僑？美國軍事基地房舍似旅館 可遠距工作

2020-02-03 11:29

今天一本書都沒賣出去…百年書店靠一則推文逆轉生意

2020-02-03 14:32

受武漢肺炎疫情影響 中國大陸石油需求傳遽降20%

2020-02-03 07:15

護商船 保原油 日本派驅逐艦赴中東

2020-02-03 00:16

台積電ADR隨費半大跌 溢價驟縮預告今天開盤不妙

2020-02-03 07:07

譴責中國壓迫新疆少數民族 蓬佩奧籲各國提供庇護

2020-02-02 19:25

首爾市政府：從武漢入境外籍人士 65名下落不明

2020-02-03 12:41

東南亞經濟 兩利空罩頂

2020-02-02 23:54

沖繩縣發生第5例豬瘟疫情 將撲殺1857隻豬

2020-02-02 16:54

5年激增逾一倍！就業難 韓政府去年救濟金支出破2千億

2020-02-02 18:40

撤僑費誰埋單？ 澳洲、日本爭議大

2020-02-03 13:11

美大選第一砲 愛州初選今登場 民主黨12人混戰

2020-02-03 00:28

超級盃開打 30秒廣告…560萬美元

2020-02-02 23:59

花121萬元買超級盃VIP門票 能享受這些尊榮體驗 ！

2020-02-02 22:06

英國要建最大發電站 遭環團上訴阻止

2020-02-02 19:18

川普說美已控制住肺炎疫情 願助中國但未獲回應

2020-02-03 11:33

影／一年一次機會！300米高橋上彈射跳傘 百名玩家朝聖

2020-02-02 18:07

日外籍勞工創新高 疑放任企業壓榨學生

2020-02-02 19:22

中駐馬來西亞領事館收可疑紙箱 引爆後竟是口罩

2020-02-03 13:47

憂武漢肺炎疫情挫原油需求 OPEC集會阻油價頹勢

2020-02-03 10:40

巴國權益受損 阿盟拒中東和平計畫

2020-02-02 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top