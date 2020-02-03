37歲社會企業家逝世 生前狂造1萬就業機會助窮人翻身

社會企業家勒伊拉．賈娜（Leila Janah）上月24日因軟組織肉瘤（一種罕見癌症）在曼哈頓去世，年僅37歲。她生前在非洲和印度雇用數千名絕望的窮人，相信提供窮人工作機會才能讓他們擺脫貧困。

紐約時報報導，賈娜是印度移民的孩子，2005年以管理顧問身分前往印度孟買，幫助一家外包公司上市。當時她坐著人力三輪車穿過城市，途中經過一個貧民窟，抵達外包公司後，她遇到一群受過良好教育的中產階級員工，可是附近的窮人卻鮮少受雇。

賈娜2015年接受雜誌專訪時回憶道，「貧民窟的人難道不能擁有一樣的工作嗎？」。對賈娜而言，這是振奮人心的時刻，她認為全世界最窮困的人的才智，是全球經濟中未被開發的最大資源。

賈娜讀中學時加入美國公民自由聯盟地方分會，她想幫助改善世界的渴望受到牽引。高中時，作為國際學生交流計畫的一環，前往迦納農村教盲童英文，但是迦納的經驗讓她體會到，在許多發展中國家內即便受過良好教育也不是脫貧的保證。此後，賈娜立定志向，在哈佛大學攻讀非洲發展研究，且周遊亞洲、非洲以進行觀察與思索。

賈娜2007年決定創立一個非營利組織來爭取外包合約，並將工作機會導引給窮人。2008年在肯亞成立Samasource公司，「sama」在古印度梵文中代表「平等」，其目的為提供工作機會給窮人以賺取生計。

這些受雇員工專門從事數位工作，如照片標記和圖像註解等，產生的數據用於各種項目，像是無人駕駛汽車、電子遊戲技術和軟體，這些軟體能幫助非洲薩哈拉沙漠以南的公園管理員預防大象遭盜獵。

肯亞草根組織「光之希望社區」創辦人奧德（Kennedy Odede）透過電郵說，「賈娜的願景是為全球最弱勢的人帶來工作尊嚴和生活工資的承諾。透過她的行動，年輕人開始看到他們未來的不同可能性」。

Samasource的員工與谷歌、eBay、微軟、臉書、沃爾瑪和蓋提圖像等企業簽訂合約。Samasource稱，公司雇用的人中有一半為女性。