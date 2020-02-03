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武漢肺炎疫情假消息四竄 社群網站紛防堵

2020-02-03 13:14台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

學者分析，每日都有新的病例出現，與其接受不確定性，人們渴望肯定的答案。(Phot...
學者分析，每日都有新的病例出現，與其接受不確定性，人們渴望肯定的答案。(Photo by 影片截圖)
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武漢肺炎造成人心惶惶，各大社群網站假消息滿天飛！對此，《BBC》等媒體整理許多現正流傳的假消息，並予以一一駁斥，各大社群網站包含臉書、推特及YouTube，也紛紛採取措施防堵假消息，並引導用戶瀏覽WHO等網站。

人們厭倦不確定性

根據《半島電視台》報導，「現在是恐懼、種族歧視與對政府和大型製藥廠不信任的混雜。」事實查核網站「Lead Stories」的共同創辦人申克形容當今民眾的情緒，因此許多人不願相信官方說法。WHO的新興疾病部門代理主管范科霍芙警告，流傳的假消息中，有一部分已威脅到公眾安全。

《BBC》報導，自從武漢肺炎疫情爆發以來，社群網站流傳許多假消息，其中包含假的預防保健（例如保持喉嚨濕潤、攝取維他命C等）；武漢人食用「蝙蝠湯」感染；病毒為中國研發的生化武器；中國早在多年前隱匿疫情；中國確診人數遠比官方宣稱多。據《BBC》的調查，上述的消息都沒有足夠的證據證實。

為何假消息在社群網站上層出不窮？阿爾伯塔大學的法學教授考菲爾德表示，每日都有新的病例出現，與其接受「不確定性」，人們渴望肯定的答案，而在社群網站上往往是「誰最大聲誰就贏」，所以造成假消息廣泛流傳。

各網站防堵假消息

對此，各大社群網站也紛紛採取措施防堵假消息。《BBC》報導，推特在用戶搜尋「冠狀病毒」等關鍵字時，會引導用戶瀏覽WHO、美國疾病管制與預防中心等具公信力的網站。Google的搜尋引擎也優先顯示WHO等網站，以及主流媒體的報導。YouTube除了在搜尋時優先呈現主流媒體報導，也減少推薦含尚未證實消息的影片。

臉書則是透過合作的事實查核中心，標註關於武漢肺炎的假消息，若是用戶分享尚未通過事實查核的消息，臉書也會預先通知，而臉書旗下的通訊軟體WhatsApp，從去年開始便禁止用戶分享相同訊息給超過5個人或群組。社群討論平台Reddit從過去就有用戶評價機制，以防止假消息流竄，近期更在首頁提供對疫情問題的官方回答。

中國的影片分享App抖音也主動提供WHO網站的連結，並呼籲用戶回報他們認為可疑的訊息。

【更多精采內容，詳見

假消息武漢肺炎WHO

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