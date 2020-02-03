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陸股殺聲震天之際 美股期指吹起反攻號角

2020-02-03 11:18經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美股指期上漲帶動下，亞股今天上午收斂跌幅，儘管大陸股市從延長的農曆休假恢復交易後暴跌，但市場看好北 京當局穩定市場措施。美國公債隨日圓下跌 ，但人民幣仍貶逾7元。

受到武漢肺炎疫情擴大衝擊，上證綜合指數開盤重挫9%，目前跌幅仍多達7.5%。中國市場鐵礦石、原油、棕櫚油和銅期貨均跌停。不過，中國央行加大力道投放流動性調降逆回購利率，美國公債殖利率在連日下跌後出現小幅回升。日、韓、台股收斂跌幅，香港恆生指數轉而上漲。油價也收斂跌幅，金價則下跌。目前為止，武漢肺炎疫情造成的死亡人數已達到至少360例。

UniCredit Bank AG首席經濟師 Erik Nielsen說：「疫情只會短期干擾市場恐言之過早。如果疫情不儘快消退，中國等地官方可能擴大旅行禁令，民眾就得待在家裡，不確定性升高，將導消費者延後消費，企業延後投資。 」

標普500指數期上漲0.6%，恆生指數漲0.2%。東證股價指數（Topix） 跌0.7%，南韓Kospi指數跌0.1%，台灣加權股價指數跌1.3%。

日圓兌美元跌 0.2%至108.52，西德州中級原油（WTI）跌0.4%至每桶51.36美元，金價跌 0.4%至每英兩1,582.79美元。

上證綜合指數今天開盤就一口氣跌近7%。圖／擷自彭博
上證綜合指數今天開盤就一口氣跌近7%。圖／擷自彭博
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疫情武漢肺炎金價

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