今天開盤前 五件國際事不可不知

農曆新年休假因武漢肺炎疫情延後開張的大陸股市，今天終將面臨現實。中國央行已提前公布公開市場操作 1.2兆元逆回購以穩定資金流動性。以下是今天開盤前，最值得市場留意五件國際和大陸要聞：

●該來的還得面對

陸股今天恢復交易，預料會十分難看。人民銀行網站周日公告，為確保流動性充足供應，2月3日將開展1.2兆元人民幣逆回購操作。據彭博匯總的到期數據，這意味周一有1,500億元的淨投放。此外，央行的公告特別指出，銀行體系整體流動性比去年同期多9,000億元。

《21世紀經濟報道》報導，中國證監會當地時間2月2日晚間對多家券商下發通知，要求2月3日起暫停融券賣出業務。

●美股跌600點吐回今年漲幅 亞股又要挫咧等

道瓊工業指數上周五（31日）重挫逾600點，費城半導體指數更大跌3.6%，亞洲今天也將挫咧等。美國政府因應武漢肺炎疫情擴大加緊防疫，加深投資人對疫情衝擊全球經濟的疑慮。專家預警，美股本周可能還會下跌，甚至陷入修正。

美國宣布疫情為突發公共衛生事件，凡從大陸湖北省返美的美國公民都將被強制隔離14天，最近在大陸待過的非美國公民將被拒絕入境。澳洲航空在內多家航空公司停飛或減班來往大陸航班，蘋果在內多家跨國業者在大陸據點停業或暫不復工。

美股三大指數以道瓊2.1%跌幅最重，寫下去年8月以來最大跌幅，與標普500指數回吐今年所有漲幅。標普500和那斯達克綜合指數各跌1.8%和1.6%。今年來道瓊已跌1%，標普500指數跌0.2%，只有那斯達克仍漲2%。

對美中貿易敏感的費城半導體指數周五大跌3.6%，一周下來崩跌近7%，創下四年來最重周線跌幅。台積電ADR周五大跌3.3%，周線跌6.6%。

●最新疫情進展

香港醫護人員投票決定罷工，因港府拒絕對內地全面封關。數千名香港醫護人員投票決定，周一開始為期五天的罷工，因在中國內地致命病毒疫情蔓延情況下，香港政府拒絕他們全面封關、不讓任何旅客從大陸入境的要求。

─美國國務院更新針對香港和澳門的旅行建議，因新型肺炎疫情要求旅客「提高警覺」。

─菲律賓報告中國以外首個新型冠狀病毒死亡案例。來自武漢的一名44歲中國男子在菲律賓死於新型冠狀病毒，這是中國境外已知的第一個死亡案例。

─紐西蘭將拒絕從中國大陸前來的的外國人入境。

●OPEC+最快本周開會因應油價大跌

OPEC及其盟友考慮如何應對石油價格大跌，俄羅斯首次暗示對於沙烏地推動召開緊急會議持開放態度。

國際油價近期持續重挫，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）最快本周將召開緊急會議，商討因應之道。策略師預估，若這波跌勢未回穩，紐約油價可能跌至每桶50美元以下。

OPEC+聯合技術委員會的技術官僚將於4、5日召開會議，評估武漢肺炎對油市的影響。OPEC+代表指出，OPEC+成員國可能的開會日期是2月8至9日、或2月14至15日，但原定3月14至15日召開的會議仍將如期舉行。

●iPhone銷售恐受衝擊

基於近期公共衛生與預防的考慮，即日起至2月9日24時，中國大陸所有Apple Store蘋果零售店將暫時關閉。Wedbush證券認為，蘋果宣布暫時關閉中國大陸直營店，可能導致100萬支iPhone延後銷售。新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴散，市場開始擔憂對全球智慧手機出貨產能不利影響。研究機構Strategy Analytics估，肺炎疫情恐使今年全球智慧手機出貨量比預期少2%；