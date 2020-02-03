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金價大利空結束…川普是最大變數

2020-02-03 00:09聯合報 記者沈婉玉／台北報導

黃金分析師認為，從金價的角度來看「川普比病毒更可怕」，預期美國總統川普在美國大選...
黃金分析師認為，從金價的角度來看「川普比病毒更可怕」，預期美國總統川普在美國大選前的各種動作，將會左右今年金價走勢。 （路透）
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華人春節後原將走入淡季的黃金，因美國聯準會（Fed）決議維持利率不變，加上投資人擔心武漢肺炎疫情影響經濟成長，提振避險需求，使金價走高，最新價格已逼近每英兩一千六百美元整數大關。不過，台銀黃金分析師認為，從金價的角度來看「川普比病毒更可怕」，預期美國總統川普在美國大選前的各種動作，將會左右今年金價走勢。

台銀黃金分析師表示，武漢肺炎疫情是最新不確定因素，部分經濟學者已經下調中國大陸經濟成長值，但目前還無法清楚判斷中國大陸產能減少對全球經濟造成的影響及程度。除非有其他黑天鵝出現，否則川普仍是最大變數，即使疫情蔓延，預期美國對中國的貿易威脅也不會放鬆。

金礦公司Refinitiv GFMS貴金屬研究主管表示，去年金價來到近六年新高，預期這波漲勢可望延續至今年，主因全球央行貨幣政策，以及政治經濟等不確定性，將使股市波動加劇，避險需求將持續支撐金價，預期金價今年平均價格在每英兩一五五八美元，年底上看一千七百美元。

澳銀表示，投資人擔憂疫情可能對全球經濟帶來負面影響，可能推動金價升至每英兩一千六百美元，在消息未能進一步明朗之前，可能於一五七○至一五九○美元間整理。

荷蘭銀行認為，短期金價可能修正，但地緣風險不確定性及對全球景氣的擔憂，均有利今年金價表現，長期美元有望走低、負利率債券環境和對實體資產需求，都將支撐金價表現。

「黃金的大利空已經結束」，富蘭克林華美天然資源組合基金經理人蕭若梅指出，低利率環境對黃金有利，二○二○年金價表現依然看好。「黃金是對印鈔票的不信任投票」，全球利率低檔，資金就會持續買進黃金，例如陷入負利率的歐洲與日本就一直買黃金。上半年金價看避險需求，下半年若經濟復甦帶動通膨升高，黃金就會有另一波多頭。

台銀貴金屬部副理楊天立也認為，二○二○年黃金漲勢可望延續，但漲幅會較二○一九年收斂，上漲目標價位在每英兩一六○○至一六七五美元之間。從投資的角度來看，黃金差不多已跌到滿足點，增加黃金持有部位，可分散其他金融資產的風險。

金價疫情武漢肺炎川普

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