東南亞經濟展望 彭博降為「停滯」

中國大陸爆發武漢肺炎，加上美中「第一階段」貿易協定並不能使中國大陸的成長壓力減輕多少，將使東南亞經濟雪上加霜。（法新社） 分享 facebook 中國大陸爆發武漢肺炎，加上美中「第一階段」貿易協定並不能使中國大陸的成長壓力減輕多少，使東南亞經濟雪上加霜。彭博資訊已將二○二○年東南亞經濟展望由「輕微復甦」改為「停滯」，並下修成長率預估，但下半年可望好轉 。

上半年由於中國大陸及其他國家將大力抑制武漢肺炎擴散，使觀光、交通、零售與娛樂活動凍結，預期將壓抑泰國及越南等高度依賴觀光收入國家的成長；一旦疫情獲得控制，各項需求將會回升。

彭博資訊已將印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國等國二○二○年的預估經濟成長率從百分之四點一下修到百分之三點八。其中菲律賓及印尼較為封閉，加上推動改革，成長率仍可能高於二○一九年；新加坡可能因為香港動盪而稍稍受益，但馬來西亞、泰國及越南成長可能不如去年。

分析認為，由於中國大陸當局已採取更強力的防制擴散措施，武漢肺炎對經濟的干擾時間可能較ＳＡＲＳ（嚴重急性呼吸道症候群）短，且現在電子商務、視訊會議及在家工作愈來愈普遍，能緩和疫情對零售及商務活動的干擾，也有助於抑制疫情擴散。

另外，美中貿易協定對東南亞經濟弊大於利，因為中國大陸將擴大採購美國農產品、能源及製造品，這些商品原本也是東南亞國家對中國大陸的出口大宗。估計未來兩年中國大陸從菲律賓進口額將減少十九億美元，從馬來西亞及越南進口額將減少六十億美元，印尼及新加坡也將各損失約三十二億美元，泰國約四十二億美元。

為緩和此一衝擊，東協各國央行可能繼續採取寬鬆貨幣政策，並量力擴張公共支出。不過，預料到下半年時，由於疫情可望降溫，加上寬鬆政策的滯後效應顯現，將帶動東協的經濟與金融情勢好轉。