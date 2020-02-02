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外交突破…準副總統賴清德訪美 有機會與川普碰面

東南亞經濟展望 彭博降為「停滯」

2020-02-02 23:38聯合報 編譯任中原／綜合報導

中國大陸爆發武漢肺炎，加上美中「第一階段」貿易協定並不能使中國大陸的成長壓力減輕...
中國大陸爆發武漢肺炎，加上美中「第一階段」貿易協定並不能使中國大陸的成長壓力減輕多少，將使東南亞經濟雪上加霜。（法新社）
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中國大陸爆發武漢肺炎，加上美中「第一階段」貿易協定並不能使中國大陸的成長壓力減輕多少，使東南亞經濟雪上加霜。彭博資訊已將二○二○年東南亞經濟展望由「輕微復甦」改為「停滯」，並下修成長率預估，但下半年可望好轉 。

上半年由於中國大陸及其他國家將大力抑制武漢肺炎擴散，使觀光、交通、零售與娛樂活動凍結，預期將壓抑泰國及越南等高度依賴觀光收入國家的成長；一旦疫情獲得控制，各項需求將會回升。

彭博資訊已將印尼馬來西亞菲律賓新加坡、泰國等國二○二○年的預估經濟成長率從百分之四點一下修到百分之三點八。其中菲律賓及印尼較為封閉，加上推動改革，成長率仍可能高於二○一九年；新加坡可能因為香港動盪而稍稍受益，但馬來西亞、泰國及越南成長可能不如去年。

分析認為，由於中國大陸當局已採取更強力的防制擴散措施，武漢肺炎對經濟的干擾時間可能較ＳＡＲＳ（嚴重急性呼吸道症候群）短，且現在電子商務、視訊會議及在家工作愈來愈普遍，能緩和疫情對零售及商務活動的干擾，也有助於抑制疫情擴散。

另外，美中貿易協定對東南亞經濟弊大於利，因為中國大陸將擴大採購美國農產品、能源及製造品，這些商品原本也是東南亞國家對中國大陸的出口大宗。估計未來兩年中國大陸從菲律賓進口額將減少十九億美元，從馬來西亞及越南進口額將減少六十億美元，印尼及新加坡也將各損失約三十二億美元，泰國約四十二億美元。

為緩和此一衝擊，東協各國央行可能繼續採取寬鬆貨幣政策，並量力擴張公共支出。不過，預料到下半年時，由於疫情可望降溫，加上寬鬆政策的滯後效應顯現，將帶動東協的經濟與金融情勢好轉。

武漢肺炎東南亞彭博疫情經濟成長率馬來西亞泰國新加坡菲律賓印尼

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