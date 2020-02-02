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日外籍勞工創新高 疑放任企業壓榨學生

2020-02-02 19:22台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

安倍鬆綁外籍勞工的限制讓日本外籍勞動人口創新高，卻也有更多的外國學生趁機進入日本...
安倍鬆綁外籍勞工的限制讓日本外籍勞動人口創新高，卻也有更多的外國學生趁機進入日本打工，約有37萬外籍學生非持工作簽證即從事兼職工作。（photo by Flickr）
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日本外籍勞工人口創新高，外籍學生卻遭壓榨？根據厚生勞動省報告顯示，去年日本的外籍勞工人數為165萬8804人創下新高，安倍政府的鬆綁移工限制是主因。然而其中放寬外籍學生的工作限制讓許多批評者認為，政府只是利用勞動力短缺為藉口，趁機放任企業壓榨學生。

外籍勞工創新高

根據《今日日本》報導，日本厚生勞動省日前公佈報告，去年日本的外籍勞工人數達到創紀錄的165萬8804人，較前年大幅增長13.6%，原因是在日本人口迅速老齡化導致的勞動力短缺情況下，日本公司僱用的外籍勞工數量有所增加。

移民局數據顯示，2019年有18萬9000名學生持技術實習簽證進入日本，因企業雇用學生的限制鬆綁，有更多的外國學生趁機進入日本打工，約有37萬外籍學生非持工作簽證即從事兼職工作。

日本於2019年4月建立新版簽證制度，安倍政府提出鬆綁移工限制，以引進更多具高階技術的外國勞工，並放寬企業僱用學生從事兼職工作的限制，也意味著日本一向嚴格的移民政策大轉彎。

外籍學生盛行打工

據《朝日新聞》報導，儘管安倍大肆宣傳新版簽證系統能吸引許多外國技術人士湧入日本工作，但去年僅有520名外國人適用「高階技能簽證」身份入境。

東京一所語言學校的老師即指出，許多外國學生順利得到就學簽證入境日本後，便立刻輟學找工作，而不是以讀書為主，首相安倍也因此遭受抨擊。批評者更表示，大多數的外籍學生正面臨著嚴峻的工作條件，安倍鬆綁企業雇用學生的政策，僅僅是利用勞動力短缺為藉口，放任企業壓榨外籍學生。

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簽證移民

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