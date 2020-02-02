親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

高中以下延後開學 家長哀嚎：說好的親子同步呢？

稅務計畫擬增企業和富人稅 彭博：我也要多付稅

2020-02-02 18:49世界日報 編譯黃秀媛／綜合1日電

彭博稅務計畫對富人加稅幾兆元。 美聯社
彭博稅務計畫對富人加稅幾兆元。 美聯社
分享

正爭取民主黨總統候選人提名的億萬富豪彭博準備提出稅務計畫，對企業、高收入者和遺產增加課稅，讓富裕階層出錢推動他擴大健保、住房、教育、基本建設和氣候變遷等計畫。

彭博的計畫將扭轉川普總統2017年推動的一些減稅措施，包括對投資所得與工作所得課徵同樣的稅率，預計在10年期間增加5兆元稅收，使聯邦稅收增加10%以上。

他的計畫核心是讓有錢人多付稅，用以挹注裨益中產階級和貧窮家庭的計畫。

彭博說，他把公司所有盈利的將近一半捐給慈善事業，並將繼續這樣做，而且「我也將付更多稅，確保所有美國人都像我一樣擁有同樣的機會」。

在民主黨總統參選人中，彭博的稅務政策屬於中間路線，沒有像桑德斯和伊麗莎白‧華倫那樣主張課徵財富稅，或恢復35%的企業稅率。不過他主張的個人所得稅最高稅率高於白登，也贊成對最富有的1%家庭提高稅率。

川普把個人所得稅的基本最高稅率從39.6%降到37%，彭博卻準備恢復原有的最高稅率，並對超過500萬元的所得徵收5%附加稅，使其稅率達到44.6%。最富裕階層的資本利得和一般所得都適用這種最高稅率。

公司營業稅率將從21%提高到28%，並用最起碼稅捐和其他法規阻止企業把海外營利轉到避稅天堂。

彭博說：「我是個有錢人，不需要減稅，因此我們要歸還一些減稅。我們需要錢進行國家的基本建設。」

創辦金融資訊媒體公司的彭博，名列全美頂尖富豪，身價超過500億元。他的競選人員說，與民主黨其他參選人的計畫相比，彭博的計畫在政治上更為可行，因為他自己得付更多稅，有助於克服共和黨富裕金主的反對和爭取兩黨支持。

華倫和桑德斯主張徵收財富稅，彭博的計畫主要卻是對股市和其他投資所得提高稅捐，藉此向富人加稅，並避免財富稅是否違憲引發的官司。

民主黨桑德斯川普

延伸閱讀

民主黨總統初選 桑德斯獲郵政工人工會背書

桑德斯超越拜登 新罕州民調衝第一

愛州衝刺 白登、桑德斯民調遙遙領先

民主黨初選民調桑德斯25%領先 華倫慘跌至1...

相關新聞

日外籍勞工創新高 疑放任企業壓榨學生

2020-02-02 19:22

因臉部辨識挨告臉書願和解 生物特徵隱私權受矚

2020-02-02 19:05

5年激增逾一倍！就業難 韓政府去年救濟金支出破2千億

2020-02-02 18:40

機器人當農夫 美室內垂直農場暴熱

2020-02-02 13:37

反浪費 法國立法禁銷毀滯銷品

2020-02-02 13:34

創首例 英食品公司標示碳足跡

2020-02-02 13:34

法庭文件：空巴行賄復興航空 電郵談用藥量實為賄金

2020-02-02 12:15

美股跌600點 吐回今年漲幅

2020-02-02 00:25

連14黑 韓上月出口跌6.1%

2020-02-01 23:32

印度拚經濟 擴大預算赤字

2020-02-01 23:32

WSJ：武漢肺炎疫情已衝擊新興市場成長

2020-02-01 22:52

美股大盤周五重挫！貝佐斯身價卻暴增79億美元

2020-02-01 22:30

中國：進口美國防疫物資 不加徵關稅

2020-02-01 20:19

武漢肺炎衝擊經濟！道瓊崩跌逾600點 美股恐遭修正

2020-02-01 19:36

想在鼠年投資？財經專家：先問自己這三個問題

2020-02-01 17:26

武漢肺炎疫情升高 蘋果關閉大陸直營門市至9日

2020-02-01 16:26

任天堂財報財測 都黯淡

2020-01-30 23:31

燒錢模式不管用 房產新創擴張腳步放緩

2020-01-28 22:17

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

馬來西亞 意外降息1碼

2020-01-22 23:58

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

保險業投資 引進「溫度評分」

2020-01-22 00:06

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25
看更多

熱門文章

英國終於正式脫歐 民眾百感交集

2020-02-01 21:30

美股大盤周五重挫！貝佐斯身價卻暴增79億美元

2020-02-01 22:30

法庭文件：空巴行賄復興航空 電郵談用藥量實為賄金

2020-02-02 12:15

美國流感爆發 1萬人死亡

2020-02-01 23:32

印度德里公車輪暴案 4名死刑犯延後處死

2020-02-01 21:38

罕見奇景／美國大黃蜂戰機 飛越富士山雪封山頂

2020-02-02 15:56

巴勒斯坦主席阿巴斯：斷絕與美國、以色列所有關係

2020-02-01 22:11

美股跌600點 吐回今年漲幅

2020-02-02 00:25

武漢肺炎有解？泰國醫師：抗流感、愛滋藥物加速痊癒

2020-02-02 17:37

星期人物 ／美參院「死神」作祟…川普彈劾案胎死腹中

2020-02-02 00:07

WSJ：武漢肺炎疫情已衝擊新興市場成長

2020-02-01 22:52

2020年2月2日 今天…本世紀唯一世界回文日

2020-02-02 13:09

歐盟大樓移除英國旗 馬克宏：脫歐警訊 歐盟需轉骨

2020-02-02 00:07

英國正式脫歐！脫歐派、擁歐派冷暖對比

2020-02-01 20:29

銜國防機密入中國 美華裔工程師被捕

2020-02-02 15:05

日媒引述中共外交部：武漢肺炎疫情不影響習近平訪日

2020-02-02 14:20

中國：進口美國防疫物資 不加徵關稅

2020-02-01 20:19

彈劾案篤定無罪 川普自誇民調上任來最高

2020-02-02 11:19

參院封殺新證人 川普料躲過彈劾

2020-02-02 00:07

愛犬罹癌獲救 大老闆花600萬買超級盃廣告致謝

2020-02-02 13:10

「人類之恥」？希臘為阻難民將建2.7公里海上攔網

2020-02-02 14:21

多倫多Airbnb出租公寓爆槍擊 3死2傷

2020-02-02 15:49

川普中東計畫不顧巴勒斯坦權益 阿拉伯聯盟嚴拒

2020-02-02 09:30

義外交部宣布中義貨機將復航 未提及台義情況

2020-02-02 09:13

沖繩縣發生第5例豬瘟疫情 將撲殺1857隻豬

2020-02-02 16:54

監督台灣入世貿 紐西蘭前總理穆爾過世享壽71歲

2020-02-02 10:01

星國風洞跳傘小將禦超強風速 後空翻次數創世界紀錄

2020-02-02 14:24

癌末婦偷百元雜貨判10月 賓州副州長出面求情

2020-02-02 13:07

雪梨驚傳酒駕衝撞人行道幼童 釀4死3傷

2020-02-02 15:43

5年激增逾一倍！就業難 韓政府去年救濟金支出破2千億

2020-02-02 18:40

機器人當農夫 美室內垂直農場暴熱

2020-02-02 13:37

連14黑 韓上月出口跌6.1%

2020-02-01 23:32

2死2傷！佛州喪禮傳凶案 槍手至少開13槍

2020-02-02 13:12

確保原油進口大動脈 日本驅逐艦赴中東

2020-02-02 13:13

日本各地雪崩傳2死 包含一名英國人

2020-02-01 21:26

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院聲明：無法接受

2020-02-02 13:42

反對伊拉克新首相 動亂持續延燒

2020-02-02 15:04

超級盃減塑 採環保鋁杯

2020-02-01 23:32

美欲供白俄石油 藉機爭取區域盟友

2020-02-02 15:03

譴責中國壓迫新疆少數民族 蓬佩奧籲各國提供庇護

2020-02-02 19:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top