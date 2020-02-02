稅務計畫擬增企業和富人稅 彭博：我也要多付稅

彭博稅務計畫對富人加稅幾兆元。 美聯社 分享 facebook

正爭取民主黨總統候選人提名的億萬富豪彭博準備提出稅務計畫，對企業、高收入者和遺產增加課稅，讓富裕階層出錢推動他擴大健保、住房、教育、基本建設和氣候變遷等計畫。

彭博的計畫將扭轉川普總統2017年推動的一些減稅措施，包括對投資所得與工作所得課徵同樣的稅率，預計在10年期間增加5兆元稅收，使聯邦稅收增加10%以上。

他的計畫核心是讓有錢人多付稅，用以挹注裨益中產階級和貧窮家庭的計畫。

彭博說，他把公司所有盈利的將近一半捐給慈善事業，並將繼續這樣做，而且「我也將付更多稅，確保所有美國人都像我一樣擁有同樣的機會」。

在民主黨總統參選人中，彭博的稅務政策屬於中間路線，沒有像桑德斯和伊麗莎白‧華倫那樣主張課徵財富稅，或恢復35%的企業稅率。不過他主張的個人所得稅最高稅率高於白登，也贊成對最富有的1%家庭提高稅率。

川普把個人所得稅的基本最高稅率從39.6%降到37%，彭博卻準備恢復原有的最高稅率，並對超過500萬元的所得徵收5%附加稅，使其稅率達到44.6%。最富裕階層的資本利得和一般所得都適用這種最高稅率。

公司營業稅率將從21%提高到28%，並用最起碼稅捐和其他法規阻止企業把海外營利轉到避稅天堂。

彭博說：「我是個有錢人，不需要減稅，因此我們要歸還一些減稅。我們需要錢進行國家的基本建設。」

創辦金融資訊媒體公司的彭博，名列全美頂尖富豪，身價超過500億元。他的競選人員說，與民主黨其他參選人的計畫相比，彭博的計畫在政治上更為可行，因為他自己得付更多稅，有助於克服共和黨富裕金主的反對和爭取兩黨支持。

華倫和桑德斯主張徵收財富稅，彭博的計畫主要卻是對股市和其他投資所得提高稅捐，藉此向富人加稅，並避免財富稅是否違憲引發的官司。