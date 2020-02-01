WSJ：武漢肺炎疫情已衝擊新興市場成長

武漢肺炎疫情現正衝擊新興市場，引發外界質疑全球經濟能否輕鬆地從去年的十年低谷中復甦。

華爾街日報報導，幾周前市場對貿易緊張緩解將支撐全球經濟充滿期待，但近來投資人已從大宗商品市場及依賴中國消費的新興市場撤離。在到29日為止的八個交易日，銅價挫跌逾10%，布蘭特原油期貨價格下跌近7.5%。

原物料價格下滑威脅到智利、巴西等生產國的成長，而這些國家及其他新興市場的貨幣自今年開年來就表現欠佳。必要時，石油輸出國組織（OPEC）及包括俄羅斯在內的夥伴國可能考慮擴大減產以提振油價。

新興市場股市也遭新的成長疑慮打擊，導致去年10月中開始的漲勢受拖累。更糟的是美元近來升值，因為交易員青睞與美國經濟更加緊密連結的資產。對外國買家而言，美元走強意味以美元計價的投資變貴了；對發展中國家來說，美元升值則代表償還美元債券的成本升高。

儘管衝擊新興市場的波動性有擴散疑慮，但美股依然接近歷史高點。美股與新興市場股市的表現差距，正是低利率及穩健消費支出拉抬美股大盤領先全球其他股市的最新例證明。

這也凸顯了投資湧入具成長展望魅力國家的風險，只有看法改變才會迅速改變方向。

私募股權業者Sunrise Capital Partners投資長史丹頓認為，「市場似乎不太相信全球成長題材，只相信央行會撐盤」。史丹頓說，基於貿易擔憂及對中國成長的質疑，他在近幾年並未持有新興市場部位。

對國際經濟放緩的疑慮，已使新興市場在過去幾年出現大幅波動，主因之一是這些國家依賴中國消費。由於中國政府正努力抑制肺炎疫情，對許多商品及原物料的需求至少從目前看來將暫時降溫。

從銅價近來的走勢，就可看出投資人對全球成長樂觀看法的消退速度有多快。至1月31日為止，銅價已連跌11天，至少是2011年10月以來最長。用於製造及營建的銅金屬重挫，很大一部分是武漢肺炎的確診及死亡人數在上個周末暴增。