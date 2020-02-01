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美股大盤周五重挫！貝佐斯身價卻暴增79億美元

2020-02-01 22:30經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

亞馬遜股價31日大漲逾7%，市值隨之攀抵9,999億.6億美元，創辦人貝佐斯的身...
亞馬遜股價31日大漲逾7%，市值隨之攀抵9,999億.6億美元，創辦人貝佐斯的身價也水漲船高。路透
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標普500指數周五（31日）終場大跌逾1.7%，以3,225.52點作收，跌幅為去年10月以來最大。不過，電商巨頭亞馬遜（Amazon）創辦人、全球首富貝佐斯當天的身價卻三級跳。

亞馬遜上季獲利遠高於市場預期，激勵公司股價周五收盤大漲7.4%，貝佐斯的財富隨之大增79億美元至1,242億美元。根據彭博億萬富豪指數，貝佐斯的個人淨值在今年頭一個月就增加93億美元。

56歲的貝佐斯握有12%的亞馬遜在外流通股分，這項持股占他很大一部分財富；其他財富包括貝佐斯的私人公司太空公司藍源（Blue Origin），價值62億美元。亞馬遜周五的漲勢推升市值達到9,999.6億美元，差一點點就可重返1兆美元。

49歲的貝佐斯前妻麥肯琪持有亞馬遜約4%股權，她目前是全球第五富有的女性，個人淨值為400億美元。

不過，貝佐斯並非上周唯一身價劇烈變動的科技巨頭。例如，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克到29日為止的身家膨脹27億美元，主因這家電動車廠財報優於預期，加上公司加速跨界休旅車（SUV）Model Y上世的時程表，帶動特斯拉股價大漲。

臉書創辦人查克柏格上周的身價則縮水59億美元，受臉書上季銷售成長寫下歷來最低紀錄拖累。

貝佐斯31日的財富大增79億美元至1,242億美元。美聯社
貝佐斯31日的財富大增79億美元至1,242億美元。美聯社
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貝佐斯特斯拉電商標普

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