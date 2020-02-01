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日本武漢肺炎確診增至20例！成為中國境外疫情最嚴重國家

武漢肺炎衝擊經濟！道瓊崩跌逾600點 美股恐遭修正

2020-02-01 19:36經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

道瓊工業指數重挫，市場恐慌心理寫在交易員臉上。路透
道瓊工業指數重挫，市場恐慌心理寫在交易員臉上。路透
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道瓊工業指數周五重挫逾600點，與標普500指數回吐今年所有漲幅，川普政府因應武漢肺炎疫情擴大加緊防疫，引發投資人對全球經濟成長的疑慮。投資人預警，美股可能還會下跌，甚至陷入修正。

中國大陸累計新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例已超過11,700例，美國已宣布疫情為突發公共衛生事件，凡從大陸湖北省返美的美國公民都將被強制隔離14天。最近在大陸待過的非美國公民將被拒絕入境美國。澳洲航空在內多家航空公司停飛或減班來往大陸航班。蘋果在內多家跨國業者在大陸據點停業或暫不復工。

美股三大指數以道瓊2.1%跌幅最重，創下去年8月以來最大跌幅。標普500指數和那斯達克綜合指數各下跌1.8%和1.6%。今年迄至周五，道瓊已跌1%，標普500指數跌0.2%，只有那斯達克仍漲2%。

對美中貿易敏感的費城半導體指數周五大跌3.6%，一周下來崩跌近7%，創下四年來最重周線跌幅。台積電ADR周五大跌3.3%，周線跌6.6%。

高盛經濟專家預測，因武漢肺炎導致觀光和對亞洲出口下滑，美國第1季經濟成長率將減少0.4個百分點。景順資產管理公司（Invesco）策略師胡柏（Kristina Hooper）認為，若疫情繼續擴大，美股還會繼續下跌，「從大陸等地公布最新感染情況來看，市場仍將面臨下跌風險。」

CFRA首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）認為，標普500指數這波下修跌幅可能多達10%，符合修正的定義。「我認為是有可能的，從按預估獲利本益比高達19.6倍是2002年以來最高來看，已高估約 9到12%，最後不是大幅拉回就是短暫修正。」

重量級的科技公司大都已公布上季財報，剩下Alphabet（周一盤後）和高通（Qualcomm）（周三盤後），預料對美股起不了多少作用。

武漢肺炎標普美股

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