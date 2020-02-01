嚴陣以待！全球慎防3日陸股開「黑」盤

武漢肺炎疫情蔓延全球衝擊美、亞股市，大陸股市3日開市時可能湧現賣壓。歐新社 分享 facebook 武漢肺炎疫情持續蔓延震撼全球股市，捲起的賣壓潮沖倒各地股市，地處震央的中國因農曆春節假期休市反而大致無傷。但大陸股市3日（周一）年後開紅盤，分析師認為陸股補跌機率甚高，很可能尾隨美、亞股市之後不支倒地，進而掀起新一波全球股市賣壓，投資人不可不防。

財經新聞網站MarketWatch報導，陸股3日若是開「黑」盤，可能觸動另一波全球股市賣壓愈滾愈大的惡性循環，反映市場對疫情惡化威脅今年全球經濟成長將蓄勢反彈的展望。

瑞銀財富管理全球投資長Mark Haefele說：「金融市場，尤其是亞洲市場，近日來對疫情擴散的新聞報導應聲下跌。中國股市在春節假期結束後恢復交易時，可能面臨進一步下跌。」

根據最新統計，武漢肺炎全球確診病例已達11,949例，死亡259例。美國、日本等許多國家已發布旅遊警訊，禁止或建議勿前往大陸。美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air lines）宣布暫時停飛中國航線。

疫情持續擴散，料將打擊中國的服務業。近年來北京當局調整經濟政策，發展重心從出口產業轉向內需產業，已使服務業占經濟產值的分量更加吃重。

渣打銀行經濟學家團隊31日發布報告說：「近期的經濟衝擊似乎很大，除了生產受阻外，民眾避免面對面接觸，可能造成服務業活動急凍。」

陸股1月24日休市，但指數股票型基金（ETF）交易持續不輟，從交易情況也看得出3日陸股開盤走勢不樂觀。追蹤上海、深圳掛牌大型股的Xtrackers Harvest中國滬深300指數ETF過去一周來暴跌近8%，使今年來跌幅接近11%。

由此看來，滬深300指數成分股公司過年後開市時可能難逃股價大跌厄運。該指數去年已下跌2.3%。

台灣加權股價指數在年後兩個交易日已跌掉逾5%。

美股道瓊工業指數一周來跌幅超過2%，寫下去年8月來最大周線跌幅紀錄，年初迄今走勢由紅翻黑。

縱使看好中國和新興市場後市的多頭人士認為，任何賣壓可能提供逢低承接機會，分析師仍提醒投資人，在疫情不確定性仍高、且相關媒體報導尚未達到最高峰之際，短線股市下跌未必是買點，除非有股價崩於前而面不改色的鋼鐵般意志，否則投資操作仍以謹慎保守為宜。