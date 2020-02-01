想在鼠年投資？財經專家：先問自己這三個問題

CNBC報導，有許多人的2020新年願望是擴大投資。路透 分享 facebook

有三分之二的美國人在2020年許下與財務有關的新年願望。富達投資（Fidelity）的年度調查顯示，排行第一的新年願望是存更多錢及還清債務；這項調查訪問了3,000名美國人。

不過，CNBC報導，可能有更多人的新年願望是擴大投資。根據美國聖路易聯準銀行的研究，從某種程度來看，目前只有約半數的美國家庭在玩股票。至於22歲到38歲的美國千禧世代，約有60%的人並未直接或間接投資股票。

投資股票通常是長期累積財富的最佳途徑之一，包括提撥部分薪水到美國401（k）退休帳戶及存錢到應課稅的證券交易帳戶。許多人不投資股票，因認為投資股票的壓力很大。

但投資股票不必感到壓力大，千里之行始於足下，先簡單釐清自身財務狀況是否適合投資。財經專家列舉三項簡單的問題，幫助投資新手決定是否做好準備。

●為什麼想投資？

財經專家建議，開戶前須先思考投資這筆錢的終極目標。財富管理公司ColeFP創辦人、合格財務規畫師柯爾表示，「這個目標決定了投資（走向）」。「常見的情況是，人們只『憑感覺』認為自己應該投資，卻不清楚自己正在做什麼。對投資毫無頭緒將造成投資選擇減少和缺乏投資基準及策略」。

請思考投資原因及達標的時程表。以25歲美國勞工的退休帳戶來說，側重股票部位是十分恰當的，因為即使股市低迷，年輕投資人仍有時間等待股市反彈、彌補損失。

不過，若有情侶想在未來五年買房，別把所有的錢投入股市。若投資後股市連挫兩年，這對情侶可能損失頭期款中很大一筆錢，導致五年內買房的夢想泡湯。

財經專家建議，若自己有一項短期目標，不妨考慮債券這類風險較低的投資，或開設高利率的儲蓄帳戶。但財富管理公司Rivermark財務規畫師顧瓦伊提醒說，「沒有設立清楚的目標就買進各式各樣的債券，好比跳上車要開車，但對開往哪個目的地缺乏概念一樣」。

顧瓦伊也說，「這個目標不需要很完美或精準，卻是一項重要的練習，有助投資人把錢與自己的目標及價值做連結」。

●應急基金夠充裕嗎？

第二個問題是自己手上是否擁有足夠的現金能投資。有些手機應用程式（App）或服務允許投資人用1美元開始投資，不過專家說，投資人首先應增加應急基金，若有急用就能用上，而不是把所有的錢投入股市或被迫繳納違約金來動用退休帳戶的錢。

美國金融服務學院財務規畫客座教授嘉德諾爾表示，許多投資人匆匆進場，導致資金馬上面臨風險。嘉德諾爾也是財務網路Garrett旗下財務規畫師的財經教練。

嘉德諾爾認為，在理想情況下，投資人應額外準備三到六個月的生活費；已婚或擁有一段穩定關係的投資人應有能力準備三個月的生活費。嘉德諾爾建議，單身的投資人應準備至少六個月的生活費，因為「你永遠不知道自己何時會失業，或支出龐大的汽車維修費用」。

一談到應該在哪裡存應急基金，網路銀行可能是一項絕佳的選擇。 根據銀行存款利率試算網站DepositAccounts的最新存款利率分析，網路銀行的平均年利率為1.69%，傳統實體銀行則是0.28%。若投資人已開設應急基金帳戶、也在這個帳戶存款，最後就要問自己第三個問題。

●每月的投資預算有多少？

財務規畫師表示，為了定期且持續存款到投資帳戶，投資人需理解自己的所得及花費流動，意味投資人需釐清每月預算。起碼投資人須了解平均每月應存多少錢到投資帳戶。投資人可運用預算控管工具Mint或YNAB，幫助自己達成這項目標。

投資人也可在計算預算時列入即將兌現的大型支出，以使這項支出不會搞砸自己的投資計畫。個人理財服務規畫網站Insight創辦人、合格財務規畫師恩沛朵克莉斯說，「在今年一開始，我喜歡拿出月曆，並圈選一整年中支付大型費用的日期」，其中可能包含旅遊支出、財產稅這類非經常性費用，或子女每年的夏令營支出。

例如，恩沛朵克莉斯為自己的帳戶設定每月自動轉帳，存款至用在非經常性費用的存款帳戶，預先存下這筆錢，待帳單到期就可支付。不論投資人擬出詳細的預算或只是大概計算特定費用，重要的是釐清自己還剩多少錢能投資。

財務規畫網站Gold Medal Waters合格財務規畫師戴伊表示，釐清自己的存款總額遠比選擇投資這檔基金或那檔基金更重要。專家認為，當投資人搞懂投資目標、擴增應急基金及清楚每月可以投資多少錢時，就能開始投資。