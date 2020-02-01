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全自動室內垂直農耕市場成熟 逐漸在美風行

2020-02-01 12:51聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國開始風行可由機器人負責種植和採收的全自動室內垂直農耕。取自Instagram...
美國開始風行可由機器人負責種植和採收的全自動室內垂直農耕。取自Instagram@80 Acres Farms
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美國全國公共廣播電台（NPR）報導，根據專家的說法，全自動室內農場的市場已經成熟，以後拌沙拉常用的蕃茄、黃瓜、甜椒、葉菜和草莓之類的水果，都可以由機器人負責種植和採收。

現代化的室內垂直農耕在日本和荷蘭大受歡迎之後，美國也慢慢開始流行。位於大型倉庫裡的室內農場，設有人工照明，並且利用機器人來種田---他們的「農田」向上堆疊可達好幾層樓那麼高。

這會是俄亥俄州辛辛那堤市郊、一家叫做「80畒地農場」（80 Acres Farms）的模樣。正在興建中的樓房占地極廣，大約有一個半足球場那麼大，裡面從播種到包裝，所有步驟都自動化。例如，負責搬移農作物的是一個超過兩層樓高、手臂超長的工業機器人。

種植區裡完全不見人跡。箱匣裝卸全靠機器人代勞，另有較小型的機器人協助以攝影機監測作物生長，並且控制燈光、施肥和空氣流通。

每排種植區都像排列整齊的販賣機，配合作物成長期，安排固定的裝卸時段。

「80畒地農場」與英國機器人公司以及荷蘭園藝公司合作，挑戰垂直農耕。由於技術可以出售牟利，中國大陸上海也有一家類似的農場正在興建。

儘管自動化對部分挑戰室內垂直農耕的新創公司來說很昂貴，但美國加州已有一家叫做鐵牛（Iron Ox）的公司做得相當不錯，該公司執行長亞歷山德（Brandon Alexander）以前是谷歌Google X部門的員工，他讓整個公司高度仰賴自動化。

亞歷山德說：「我認為，有更多人加入這一行，以及有愈多人來解決問題，會愈好。這是個龐大的市場，仍受困於高度集中的農地耕種過程裡。」

以販售有機食材聞名的全食超市（Whole Foods）和全美最大連鎖超市克羅格（Kroger）在內的多家商場，都出售由機器人耕種的蔬果。

但有人對機器人取代勞工表達憂慮。不過，在機器人負責吃重勞力工作的同時，寫程式和維護機器人也需要人力。

協助興建室內垂直農場的顧問潘塔利歐（Jim Pantaleo）表示，機器人耕種只是協助強化全球糧食供應的方法之一。他說：「到2050年時要如何餵飽眾人？室內農耕絕非答案，但可以補充室外農地耕種。」

荷蘭農地

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