全球大型科技業者給力 去年直接採購的清潔能源創新高

得力於全球大型科技公司，去年直接銷售給跨國企業的清潔能源數量激增，創下新高紀錄。歐新社 分享 facebook

衛報報導，在全球大型科技公司採購推動下，去年直接銷售給跨國企業的清潔能源數量激增，創下新高紀錄。

過去兩年，由於企業對永續能源的需求增長，他們向再生能源開發商購買的清潔能源，數量已大增兩倍。

包括谷歌、臉書、亞馬遜和微軟在內的科技巨擘為供電給他們的數據中心，成為再生能源的最大買主。

彭博新能源（BloombergNEF）發現，跨國企業在過去12年間購買的清潔能源，超過越南或波蘭等國家的全部能源用量。

根據彭博新能源近日的報告，去年賣給跨國企業的再生能源裡，技科業者占四分之一左右。

最大買主是谷歌。這家搜尋引擎巨擘使用的綠能將增加40%，取得額外1.6GW（百萬瓩）的綠色電力，相等於100萬個屋頂太陽能發電量。

彭博新能源發現，去年，23個國家的100家公司買進19.5GW的再生能源，比前年的紀錄再增加40%。

這些所謂的電力收購協議（PPA）的交易金額可能介於200億-300億美元之間，約占2019年全球綠能投資總額的10%。

電力收購協議的市場在北美呈現快速增長之勢，那裡是這類交易的主力，但在歐洲和拉丁美洲也逐漸增加。

光是去年，就有近400家公司承諾要設定有實證的氣候目標，設定此目標的公司數量增加超過一倍。63家公司矢言購買足以100%滿足其能源需求的清潔能源。

這些重視永續發展的承諾可望在未來十年，促成近1000億美元的清潔能源投資，在全球興建105GW的太陽能或風力發電廠。