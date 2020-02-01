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武漢肺炎與成長憂慮加劇 美股盤中跌逾500點

2020-02-01 02:25經濟日報 編譯簡國帆／綜合外電

美聯社
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市場更加擔心新型冠狀病毒（俗稱「武漢肺炎」）疫情造成的經濟衝擊，加上卡特彼勒（Carterpillar）財測不如預期加深了投資人對全球企業支出的憂慮，美股31日盤中跌逾500點，國際油價跌約1.6%。

美股三大指數跌逾1%，道瓊工業指數跌約520點（跌幅1.8%）至28,344.05點，標普500指數跌1.7%至3,229.20點，今年來的漲幅全數回吐，那斯達克綜合指數也跌1.2%，費城半導體指數重挫2.9%，蘋果股價跌2.9%，台積電ADR也跌3.4%。

國際油價走低，布蘭特原油3月期貨跌1.7%至每桶56.36美元，紐約原油3月期貨跌1.6%，報每桶51.31美元。美國30年期公債殖利率則跌破2%，為去年10月來首見。

此前華盛頓郵報報導，美國總統川普考慮進一步緊縮前往中國大陸旅遊的限制，甚至完全禁止赴陸旅行，最快可能31日宣布限制措施。達美航空與美國航空都宣布暫停飛往中國大陸的航班，聯合航空也可能跟進。美國中西部製造業活動的指標在1月降至四年低點，新訂單與生產次指標都大幅下滑，且生產商預估今年活動疲軟。

投資人也憂心武漢肺炎對經濟的衝擊會比2003年的SARS更嚴重。高盛指出，由於陸客數量、對陸出口都銳減，美國本季經濟成長率可能減少0.4個百分點。

武漢肺炎

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