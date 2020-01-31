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避險基金大咖：面對武漢肺炎 建議分散布局

2020-01-31 23:56經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

財經網站CNBC報導，避險基金教父級人物達里歐（Ray Dalio）表示，因應武漢肺炎的未知衝擊，最好的投資策略是將資產分散到不同地區、類別及貨幣。他指出，若疫情集中在中國大陸，事態將類似於2003年爆發的SARS。

全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）的創辦人達里歐表示，他不知道武漢肺炎對經濟或市場的衝擊，但橋水能借鑑過去流行病爆發時帶來的重大影響。

達里歐說：「一般而言，市場對這些久久發生一次重大噩耗的反應，通常先是輕忽，隨著事態持續發酵，再變得過度恐慌，直到支撐股市反轉的基本面出現，」也就是武漢肺炎從加速擴散到獲得控制而減緩。

回顧2003年爆發的SARS，當時港股首當其衝，但隨著病例數自巔峰開始滑落，股市也出現反轉。達里歐說：「這完全符合邏輯，且若武漢肺炎疫情主要控制在中國大陸境內，我們預期市場也會出現類似的走勢。」他預估，中國和香港市場面臨的衝擊將高於全球，但影響會隨著新增病例數下滑而減緩。

再看2009年和2010年爆發的H1N1和禽流感，當這些疫情與SARS爆發時，市場避險情緒升溫，經濟成長下滑且轉向安全投資（Flight-to-quality），導致股市下跌並推升黃金和債券價格。但之後這股態勢開始減弱，且市場也有可能是受政治和經濟等與疫情無關的因素影響，因為H1N1出現的時機適逢金融危機爆發。

近代史上最致命的流行病，當屬1918年爆發的西班牙流感，時間點正值第一次世界大戰。達里歐說：「戰爭和流行病對市場與經濟的影響很難拆開來看，但看起來似乎是流行病擴散的利空會超過戰爭傳出的正面發展，終止股市漲勢。」

他話鋒一轉，「到目前為止，比起當年的SARS，中國的應對方式更為透明且果斷，因此會影響統計數字比較和處理問題的速度。」

圖為避險基金教父達里歐（Ray Dalio）。 路透
圖為避險基金教父達里歐（Ray Dalio）。 路透
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武漢肺炎疫情

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