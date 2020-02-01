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日泰拚經濟 擬擴大支出

2020-02-01 03:59經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
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因應武漢肺炎疫情對國內觀光業的衝擊，日本首相安倍晉三暗示可能擴大支出，泰國官員也表示將研議新的振興措施。此外，印度則可能在新年度預算案擴大支出，以拉抬經濟成長。

安倍晉三1月31日在國會答詢時說：「優先要務是防止疫情擴散並護送國民返家，但我也會考慮在必要時動用準備金，視情勢發展而定。」他表示，會持續密切關注武漢疫情對日本觀光業的影響。

觀光業在日本經濟扮演重要角色，安倍政府已訂定目標，今年要讓遊客人數提高到4,000萬人，但在疫情大掃旅遊興致下，可能難以達標。彭博數據顯示，外籍觀光客在日本的總支出中，陸客就占四成。

安倍指的準備金，是規模13.2兆日圓刺激經濟方案的一環，最近曾動支一部分為10月超級強颱風災善後。受調高消費稅、強颱侵襲和海外需求疲弱衝擊，日本去年第4季經濟可能萎縮。

日本政府每年編列準備金，以備天災和其他意外發展應急之需。最新配置金額是一年5,000億日圓（46億美元）。

同日，泰國經濟首長委員會主席柯薩克說：「政府需要準備新一輪經濟措施。我們希望觀光業是成長驅動力，就必須體認上半年可能因疫情而面臨問題，畢竟我國非常倚賴中國遊客來訪。」

官員估計，疫情使陸客人潮縮減，可能造成泰國觀光業損失950億泰銖（31億美元）。陸客去年在泰國消費金額接近180億美元，占外國觀光客總支出比率超過四分之一。而觀光業約占泰國21%的經濟產值。

另外，印度財政部預定1日提出預算案，可望包含減稅等財政刺激措施。

日本經濟疫情泰國

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