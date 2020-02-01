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美通膨不夠力 Fed偏鴿不變

2020-02-01 03:56經濟日報 編譯任中原／綜合外電

美去年12月個人消費支出月增0.3%。 美聯社
美去年12月個人消費支出月增0.3%。 美聯社
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美國公布去年12月的個人消費支出、個人所得及通膨指標都呈現穩中偏弱基調，顯示美國經濟成長動能稍稍洩氣，將不會影響聯準會（Fed）目前中立偏鴿的政策立場。

美國商務部1月31日公布，12月個人消費支出（PCE）比11月增加0.3%，符合市場預估，但略低於11月的0.4%，顯示消費者支出趨於謹慎，對經濟成長貢獻有限；日前公布的去年第4季國內生產毛額（GDP）報告中，也顯示消費支出連續二季成長減緩。

12月個人所得比11月攀增0.2%，低於經濟學家預期的0.3%，也不如11月經修正後的0.4%，主因為政府對農民的補貼減少。

最受關注的核心PCE平減指數（通膨率），去年12月則比11月攀升0.2%，分別略高於去年11月的0.1%，也是去年7月來最大增幅；若比去年同期相比，去年12月核心PCE平減指數則上升1.6%，符合預期，比11月的1.5%略升，不過仍與Fed的2%目標有一段距離。

12月整體PCE平減指數比11月上升0.3%，比市場預期的0.2%稍高；年升1.6%，與11月升幅及市場預期相同。

個人所得及支出相關數據並未明顯轉強，顯示經濟力道稍弱，通膨率又低於目標，專家預期，最新消費支出及通膨數據不會影響Fed目前的政策立場。Fed本周維持基準利率不變，並且強調拉升通膨率到2%目標值的重要性。

扣除通膨後，實質個人支出月增0.1%，符合預期，但低於11月的0.3%。支出增加主要靠處方藥品與醫療支出增加，顯示非必需性消費品的需求更弱。

另外，第4季就業成本指數（ECI）季增0.7%，與第3季持平；比上年同期提高2.7%，低於第3季的2.8%。ECI顯示去年底薪資升勢已經減緩，其中營建、金融、專業人士與商業服務業的薪資漲勢明顯降溫。

通膨Fed

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