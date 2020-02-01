IBM執行長 印度裔主管升任

（路透） 分享 facebook 美國科技大廠IBM執行長羅梅娣（Ginni Rometty）將卸下職務，由雲端與認知軟體部門負責人克里希納（Arvind Krishna）接任，克里希納將是美國大型科技公司中第四位印度裔負責人。

IBM 30日宣布，現年62歲的羅梅娣將於4月6日卸任，由克里希納接任舵手。IBM也任命雲端軟體巨擘紅帽（Red Hat）執行長懷赫斯特成為總裁；IBM去年以330億美元收購這家公司。

克里希納是促成IBM收購紅帽的幕後重要推手，他向羅梅娣及董事會提議收購紅帽，認為「混合雲」（hybrid cloud）將是IBM追求未來成長的最佳標的。克里希納領導過許多IBM新技術的發展，包括人工智慧（AI）、雲端運算及量子運算。

這也是IBM首度分拆執行長和總裁職務，形成雙領導架構，共同致力於提振IBM營收。IBM也說，羅梅娣將繼續擔任IBM董事長到年底，屆時她將從這家服務近40年的公司退休。於2012年走馬上任的羅梅娣，是知名度最高的美企執行長之一。

這項人事案凸顯IBM押注持續成長的雲端運算領域，追趕領先的競爭對手亞馬遜（Amazon）及微軟。IBM業務重心向來是提供技術給其他公司，然而，隨著企業從利用大型伺服器儲存資料，轉向從服務供應商租用運算能力（雲端運算），IBM的反應卻慢半拍。

羅梅娣近年來強調，IBM已躍居雲端運算領域中實力堅強的競爭者，但雲端銷售仍落後主要競爭對手。根據研究機構顧能的統計，IBM是全球排行第五的公共雲端基礎設施供應商，市占率不到2%。