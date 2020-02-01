亞馬遜上季獲利超預期

電商龍頭亞馬遜在年終購物旺季當季大賺逾30億美元，獲利與營收雙雙優於預期。 路透 分享 facebook 電商龍頭亞馬遜在年終購物旺季當季大賺逾30億美元，獲利與營收雙雙優於預期，不僅會員數暴增至1.5億人，廣告業務表現也不俗，一掃這段時間以來的陰霾，市值一夕間暴增約1,000億美元。

亞馬遜於美股30日盤後公布財報，第4季獲利年增8%至33億美元，遠優於自行預測的12億至29億美元，扭轉前一季因次日達配送成本過高使獲利下滑逾25%的頹勢；每股盈餘為6.47美元，優於FactSet調查的4.04美元；營收躍增21%至874億美元，同樣優於預估的860億美元。

財報亮眼激勵亞馬遜1月31日早盤股價勁揚逾8.5%，市值重回1兆美元。Raymond James分析師凱斯勒說：「投資人曾擔憂一日達將拖累獲利率，但亞馬遜能在提供服務的同時增加效率，必然使投資人感到滿意。」

亞馬遜宣布，目前全球Prime會員數已逾1.5億人，超過2018年4月公布此數據時的1億人。執行長貝佐斯表示，會員福利不斷升級，上季加入會員人數創歷史新高。會員數勁增意味在美國市場飽和之際，亞馬遜正大力吸引海外消費者。

貝佐斯補充說：「我們讓Prime會員更快取貨，上季使用一日達和當日達的美國Prime會員，是去年的三倍。」

年繳119美元會費的用戶能享用免費和快速配送服務，以及亞馬遜影音串流服務和全食超市等優惠折扣。

亞馬遜雲端運算服務（AWS）上季營收年增34%至100億美元，營業利潤成長19%至26億美元，AWS近幾年約占整體營業利潤的三分之二；廣告業務營收年增41%至48億美元，亞馬遜透過贊助廣告和產品展示廣告等模式讓廣告成為公司另一個搖錢樹；實體門市的營收則年減1%至44億美元。

亞馬遜預測，本季營收將介於690億至730億美元，營業利潤為30億至42億美元，不及去年第1季的44億美元。

財務長歐薩夫斯基說：「我們正仔細評估武漢肺炎的影響。」亞馬遜許多第三方賣家來自中國大陸。