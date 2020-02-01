親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

亞馬遜上季獲利超預期

2020-02-01 03:53經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

電商龍頭亞馬遜在年終購物旺季當季大賺逾30億美元，獲利與營收雙雙優於預期。 路透
電商龍頭亞馬遜在年終購物旺季當季大賺逾30億美元，獲利與營收雙雙優於預期。 路透
分享
電商龍頭亞馬遜在年終購物旺季當季大賺逾30億美元，獲利與營收雙雙優於預期，不僅會員數暴增至1.5億人，廣告業務表現也不俗，一掃這段時間以來的陰霾，市值一夕間暴增約1,000億美元。

亞馬遜於美股30日盤後公布財報，第4季獲利年增8%至33億美元，遠優於自行預測的12億至29億美元，扭轉前一季因次日達配送成本過高使獲利下滑逾25%的頹勢；每股盈餘為6.47美元，優於FactSet調查的4.04美元；營收躍增21%至874億美元，同樣優於預估的860億美元。

財報亮眼激勵亞馬遜1月31日早盤股價勁揚逾8.5%，市值重回1兆美元。Raymond James分析師凱斯勒說：「投資人曾擔憂一日達將拖累獲利率，但亞馬遜能在提供服務的同時增加效率，必然使投資人感到滿意。」

亞馬遜宣布，目前全球Prime會員數已逾1.5億人，超過2018年4月公布此數據時的1億人。執行長貝佐斯表示，會員福利不斷升級，上季加入會員人數創歷史新高。會員數勁增意味在美國市場飽和之際，亞馬遜正大力吸引海外消費者。

貝佐斯補充說：「我們讓Prime會員更快取貨，上季使用一日達和當日達的美國Prime會員，是去年的三倍。」

年繳119美元會費的用戶能享用免費和快速配送服務，以及亞馬遜影音串流服務和全食超市等優惠折扣。

亞馬遜雲端運算服務（AWS）上季營收年增34%至100億美元，營業利潤成長19%至26億美元，AWS近幾年約占整體營業利潤的三分之二；廣告業務營收年增41%至48億美元，亞馬遜透過贊助廣告和產品展示廣告等模式讓廣告成為公司另一個搖錢樹；實體門市的營收則年減1%至44億美元。

亞馬遜預測，本季營收將介於690億至730億美元，營業利潤為30億至42億美元，不及去年第1季的44億美元。

財務長歐薩夫斯基說：「我們正仔細評估武漢肺炎的影響。」亞馬遜許多第三方賣家來自中國大陸。

廣告貝佐斯武漢肺炎

延伸閱讀

亞馬遜財報優於預期 重回市值1兆美元俱樂部

從分屍記者到報復裸照？沙烏地王儲對全球首富貝...

UN官員：沙烏地王儲疑監控貝佐斯企圖左右華郵

被爆駭入華郵老闆貝佐斯手機 沙國否認

相關新聞

武漢肺炎與成長憂慮加劇 美股盤中跌逾500點

2020-02-01 02:25

不甩蘋果！歐盟決議統一手機、平板充電器

2020-01-31 14:03

美通膨不夠力 Fed偏鴿不變

2020-02-01 03:56

才過半年 東京迪士尼門票又要漲了!!

2020-01-31 23:38

日泰拚經濟 擬擴大支出

2020-02-01 03:59

柏林挺勞工 凍漲房租

2020-02-01 03:58

歐上季GDP增幅 六年最小

2020-02-01 03:57

LGD樂觀看今年展望

2020-02-01 03:50

兩理由…印度裔執行長屢獲科技業重用

2020-02-01 03:49

IBM執行長 印度裔主管升任

2020-02-01 03:48

憂武漢肺炎衝擊全球成長 美股早盤跌

2020-01-31 23:33

武漢肺炎疫情燒 美商務部長：有利美商回流

2020-01-31 23:26

Nike、雅詩蘭黛 Q1盈餘看跌5%

2020-01-31 23:25

跟進台灣腳步！印度宣布禁止口罩等個人防護裝備出口

2020-01-31 23:12

武漢肺炎對陸經濟衝擊 IMF：仍言之過早

2020-01-31 14:19

碳排大戶 水泥業也搶綠商機

2020-01-31 13:59

管制嚴苛 歐洲冷媒走私盛行

2020-01-31 13:58

IMF總裁：判斷武漢肺炎對中國經濟影響仍嫌太早

2020-01-31 08:42

美股由黑翻紅 WHO宣布武漢肺炎為國際公衛緊急事件

2020-01-31 06:59

任天堂財報財測 都黯淡

2020-01-30 23:31

燒錢模式不管用 房產新創擴張腳步放緩

2020-01-28 22:17

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

馬來西亞 意外降息1碼

2020-01-22 23:58

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

全球FDI總額 探十年低點

2020-01-22 00:08

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

保險業投資 引進「溫度評分」

2020-01-22 00:06

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

不只台灣 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-18 22:00

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11
看更多

熱門文章

不甩蘋果！歐盟決議統一手機、平板充電器

2020-01-31 14:03

美股由黑翻紅 WHO宣布武漢肺炎為國際公衛緊急事件

2020-01-31 06:59

解放軍女中尉就讀波士頓大學當間諜 FBI發布通緝令

2020-01-31 15:53

川普彈劾表決關鍵1票！田州參議員亞歷山反對傳新證人

2020-01-31 15:54

澳洲森林大火逼近 首都坎培拉進入緊急狀態

2020-01-31 13:50

徵求勇者！幫這隻鱷魚拿掉纏頸輪胎 印尼政府有賞

2020-01-31 14:13

布萊恩墜機案 直升機運輸業者宣布暫停營運

2020-01-31 13:18

川普面對武漢肺炎不煽風點火？不願股市跌或惹惱中國

2020-01-31 10:07

野火進逼！澳首都陷緊急狀態

2020-01-31 22:49

跟進台灣腳步！印度宣布禁止口罩等個人防護裝備出口

2020-01-31 23:12

美商務部長：武漢肺炎可能有助於工作機會回流美國

2020-01-31 08:29

再與歐巴馬唱反調！川普擬擴大美軍使用地雷

2020-01-31 11:25

IMF總裁：判斷武漢肺炎對中國經濟影響仍嫌太早

2020-01-31 08:42

來自異世界的食物？「拉麵的蛋」和「麵條的果實」

2020-01-31 18:20

英國脫歐3年歹戲落幕 大事記一次看

2020-01-31 21:56

脫歐後變邊緣人 歐盟警告員工：勿和英國共享資訊

2020-01-31 23:42

澳洲國軍上班時間救火 下班仍撥空照顧無尾熊

2020-01-31 18:36

川普愛荷華州造勢：如果我輸 你們農場會完蛋

2020-01-31 22:44

武漢肺炎與成長憂慮加劇 美股盤中跌逾500點

2020-02-01 02:25

台積電ADR下跌小於台股 溢價拉大為6.7%

2020-01-31 07:11

經濟解析／WHO宣布武漢肺炎為緊急公衛事件有啥作用？

2020-01-31 12:08

強暴犯冤獄25年 DNA還清白

2020-01-31 15:49

俄憲法修正案 提議普亭當「最高領袖」

2020-01-31 22:13

美參議員籲川普政府加強與台關係 談判雙邊貿易協定

2020-01-31 07:07

憂武漢肺炎衝擊全球成長 美股早盤跌

2020-01-31 23:33

市場關注武漢肺炎疫情 美股收漲

2020-01-31 06:02

專欄作家控川普性侵 要求驗DNA

2020-01-31 09:38

控川普性侵女作家 要取驗DNA

2020-01-31 15:48

地雷解禁 川普走回頭路

2020-01-31 13:52

脫歐前夕 英相強生盛讚：英國嶄新開始

2020-01-31 11:10

武漢肺炎疫情恐衝擊需求 油價跌

2020-01-31 06:23

武漢肺炎擴散 紐時：全球反中情緒迅速蔓延

2020-01-31 09:14

伊朗飛彈襲美駐伊拉克基地 受傷美軍增至64人

2020-01-31 20:58

IBM執行長羅梅娣退休 美科技大廠誕生第四位印裔CEO

2020-01-31 08:14

武漢肺炎對陸經濟衝擊 IMF：仍言之過早

2020-01-31 14:19

英國明脫歐 強生：不是結束是開始

2020-01-31 13:53

巴西東南部暴雨成災 總統視察下令撥款救援

2020-01-31 09:57

誤報柯比4個女兒都在機上 ABC記者遭停職

2020-01-31 12:54

醫療補助擬再改 低收入成年人資格緊縮

2020-01-31 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top