武漢肺炎引發成長疑慮及避險需求 油價下跌金價上揚

油價周四下跌逾2%，跌至三個月來最低水準，因市場擔心新型冠狀病毒疫情對經濟的衝擊；金價走高，因疫情導致避險需求升高。

布蘭特原油期貨下跌1.52美元或2.5%，結算價報每桶58.29美元；西德州原油期貨下跌1.19美元或2.2%，結算價報每桶52.14美元。

世界衛生組織（WHO）宣布新型冠狀病毒為全球公衛緊急事件後，油價跌幅收斂；投資人正在評估武漢肺炎疫情可能造成的經濟損失，以及疫情其對原油和成品油需求的影響。此外，投資人也正在評估石油輸出國組織和夥伴國（OPEC）提前召開會議的可能性。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「油價主要利空因素是新型冠狀病毒，疫情似乎有進一步擴散的風險，且沒有任何短期內受到遏制的跡象；這種事件的趨勢如果未扭轉，油價本月大幅下跌趨勢也不太可能逆轉。」

OPEC消息人士表示，在近期油價下跌後，沙烏地阿拉伯已開始討論，把原定3月召開的OPEC+政策會議提前到2月初進行，但尚未做出最終決定，且伊朗可能反對。

金價周四上漲，對武漢肺炎疫情導致全球成長放緩的疑慮，刺激避險需求。

黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1,583.93美元。美國黃金期貨收漲0.8%，報每英兩1,583.50美元。

RJO Futures高級市場策略師Frank Cholly表示：「由於擔心冠狀病毒疫情對全球衛生的擔憂，我們在市場上看到一些避險情緒。」

武漢肺炎疫情引發金融市場賣壓，促使投資人轉向黃金、日圓和瑞郎等避險資產。另外，美國聯準會（Fed）維持利率不變，也支撐金價。

Frank Cholly說：「Fed沒有降息，而是維持利率不變，我們將在一段時間內處於低利率的環境，這對黃金市場有利。」

鈀金持平，報每英兩2,289.70美元；俄羅斯諾里爾斯克鎳業周三表示，其全球鈀金基金將從目前的庫存中向市場注入3噸鈀錠，暫時緩解供給吃緊的局面。