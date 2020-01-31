亞馬遜財報優於預期 重回市值1兆美元俱樂部

電商龍頭亞馬遜周四公布財報，營收與獲利均優於預期，主因次日送達服務的成本管控成功，以及Prime會員數量大幅成長；財報公布後，亞馬遜股價盤後一度大漲13%，市值重回1兆美元，創辦人兼執行長貝佐斯的身價也立即暴增約132億美元。

亞馬遜Q4營收成長21%至874億美元，優於分析師預估的862億美元；每股盈餘6.47美元，遠高於市場預期的每股4.11美元，並緩解投資人對次日送達服務成本的疑慮。

另外，亞馬遜預測本季營業利益將成長至42億美元。

亞馬遜在幾個關鍵業務領域大舉投資，對抗競爭對手。電子商務方面，該公司正在推廣次日送達服務，應對來自沃爾瑪和其他零售商的激烈競爭。Amazon Web Services雲端事業正在建立新的資料中心並聘請工程師，應對微軟的穩步成長和字母公司旗下Google的挑戰。同時，亞馬遜繼續向印度和巴西等海外市場投入資金。

亞馬遜並宣布，Prime會員數量已突破1.5億。這高於2018年時的1億，反映在美國市場飽和的情況下，亞馬遜仍在吸引海外購物者。

晨星公司的股票分析師RJ Hottovy說：「亞馬遜財報顯示，一日到貨在保持市場活躍度方面的作用有多大，Prime會員人數則反映他們在國際上取得強勁成長。」