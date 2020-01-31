台積電ADR下跌小於台股 溢價拉大為6.7%

台積電ADR周四（30日）下跌幅度小於在台北交易股票，高於台北交易股價溢價拉大為6.7%。

台積電ADR跌2.4%，收在55.80美元。費城半導體指數跌0.2%。

美股周四由黑翻紅，世界衛生組織（WHO）宣布新型冠狀病毒為「國際公共衛生緊急事件」，但不必要限制旅行和貿易。

道瓊工業指數上漲124.99點或0.4%，至28,859.44點；標普500指數上漲10.26點或0.3%，至3,283.66點；那斯達克指數上漲23.77點或0.3%，至9,298.93點。

台灣加權股價指數昨天暴跌696.97點收11,421.74點。台積電跌5%，收316.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股│ADR代碼│ADR收盤（換算後）│漲跌幅（%）│台北上市股票收盤價│溢價率（%）

日月光投控ASX 73.10 -3.78 74.10 -1.34

中華電 CHT 108.88 +0.28 108.50 -0.35

台積電 TSM 337.82 -2.43 316.50 6.74

聯電 UMC 14.89 -4.65 15.10 -1.37

註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價