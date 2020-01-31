美股由黑翻紅 WHO宣布武漢肺炎為國際公衛緊急事件

美股周四由黑翻紅，因世界衛生組織（WHO）宣布新型冠狀病毒為「國際公共衛生緊急事件」，示意將採取強力措施遏制疫情，緩解投資人對全球經濟受衝擊的疑慮。

道瓊工業指數上漲124.99點或0.43%，至28,859.44點；標普500指數上漲10.26點或0.31%，至3,283.66點；那斯達克指數上漲23.77點或0.26%，至9,298.93點。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）周四表示，在伊利諾伊州確診首例新型冠狀病毒人傳人的病例；數小時後，WHO總幹事譚德塞表示，近幾周出現一場前所未見的疫情，新型冠狀病毒疫情是國際公共衛生緊急事件，但不必要限制旅行和貿易。

美股自上周以來持續因為疫情承受壓力，美國國債、黃金等避險資產則走高，因投資人擔心疫情破壞本就脆弱的全球經濟成長。WHO的聲明緩解投資人的疑慮，遏制美股尾盤的跌勢。

建弘國際證券首席市場策略師Art Hogan表示：「投資人開始認為，在某個時間點，疫情擴散將達到頂峰，隨後就會出現情況開始好轉的消息。」

跨國公司正在努力應對新型冠狀病毒疫情；特斯拉預計中國工廠將延遲開工，星巴克和麥當勞在中國關閉了數千家門市，蘋果在為供應鏈出現生產中斷的可能性做準備。

社群媒體公司臉書股價周四暴跌6.14%，該公司稱，隨著業務成熟，成長將放緩，上季支出也大幅增加。

微軟股價周四上漲2.82%，該公司上季獲利優於預期，主因Azure雲端運算營收成長的推動。

特斯拉股價大漲10.3%，該公司公布連續第二季獲利，交車量也創下歷史新高，並稱今年交車量將突破50萬輛。

UPS股價下跌6.7%，此前該公司對全年獲利的預測低於分析師預期。

亞馬遜在周四盤後公布財報，上季營收優於預期，股價飆漲10%。