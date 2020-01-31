疫情最新：WHO稱無需限制對陸旅行；義首度確診兩例

世界衛生組織（WHO）宣布在中國大陸爆發的冠狀病毒為國際突發公共衛生事件，稱這種有時致命的病毒可能朝大陸以外地區進一步蔓延。

世衛組織將新型冠狀病毒在中國大陸和其他國家的傳播宣布為國際關注的突發公共衛生事件，此舉有助啟動協調各國政府的因應措施。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前無需採取對中國旅行和貿易的限制措施，儘管許多政府、航空公司和企業已經實施此類措施。他還敦促各界警惕謠言，不要遽下判斷。

他讚揚中國官方為遏止疫情爆發所做的努力，稱自己從未看到任何一個國家對一種疾病做出如此積極的應變，包括在10天裡建造一所新醫院。

譚德塞說：「讓我澄清一下，這次的決定並非對中國投下不信任票，」「恰恰相反，世衛組織對中國控制疫情爆發的能力依然抱有信心。」

截至目前，中國的已確診病例超過8,000，各國正採取積極措施遏制疫情蔓延。

以下是全球疫情最新發展：

──義大利證實兩病例，停飛往返中國的所有航班。義大利總理孔特在記者會上表示，兩名中國遊客的冠狀病毒檢測呈陽性，目前在羅馬一家醫院被隔離。

──香港衛生署衛生防護中心公布，正調查兩例新增的新型冠狀病毒感染確診個案。衛生防護中心還接獲台灣衛生當局確認，1月26日確診的個案患者曾於1月25日乘坐中國南方航空CZ3097班機由廣州到台北，機上一名香港人被列為密切接觸者。

──在WHO宣布該決定的幾小時前，美國疾病管制局通報，美國出現首例新型冠狀病毒人傳人病例，一位曾前往中國旅行的女性在感染冠狀病毒後，其丈夫最新也被確診感染了該病毒。這位男性患者目前情況穩定，正處於密切監控狀態。