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美去年經濟成長 三年新低

2020-01-31 02:07經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美國去年第4季經濟成長2.1%，與經濟學家預期相符，但全年成長率為三年來最低，且連續第二年低於川普政府訂在3%的目標，反映貿易緊張情勢影響了企業的投資意願。

美國商務部30日公布，去年第4季國內生產毛額（GDP）季增年率為2.1%，與第3季成長步調相同，也與路透訪調經濟學家平均預測吻合。

上季對外貿易為經濟擴張助一臂之力，出口擴增而進口則銳減。消費者支出折合年率的增幅減緩至1.8%，比第3季的3.2%顯著趨緩，且為去年第1季以來最弱。企業投資更一連三季走下坡，是上波經濟衰退迄今最長的一段頹勢。政府提高支出也協助拉抬成長，抵銷企業庫存累積減緩的拖累。

2019全年GDP成長率為2.3%，比2018年的2.9%趨緩，且為2016年來最低，但與2009年中迄今的平均擴張步調相符。白宮和共和黨雖推出1.5兆美元減稅案，仍一連兩年未達3%的成長目標。拜去年聯準會三度降息之賜，美國史上歷時最長的經濟擴張期才得以維繫不輟 ，邁入第11個年頭。

經濟學家看好2020年美國經濟展望，主因是就業市場強勁、美中貿易緊張趨緩，以及低利率環境。

整體來看，這份報告顯示美國經濟重返「緩而穩」的成長步調。

本月簽署的美中第一階段協議已緩和貿易緊張情勢，但其他因素仍可能造成未來成長減速，包括「武漢肺炎疫情擴散拖慢中國成長腳步、波音737 MAX客機暫停生產等衝擊。

武漢肺炎疫情

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