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四因素…投資人重抱黃金

2020-01-31 02:06經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

全球投資人正急著重新擁抱黃金。 路透
全球投資人正急著重新擁抱黃金。 路透
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全球投資人正急著重新擁抱黃金，由黃金擔保的指數型基金（ETF）去年獲得192億美元資金流入後，目前持有的黃金數量已攀升至七年高點，反映投資人擔心主要國家成長減緩、地緣政治風險增溫，以及日圓等傳統避險資產失色，另一大重要原因則是負殖利率債券規模大幅膨脹。

金融時報報導，全球負殖利率債券規模已超過13兆美元，若債券的買家被要求為持有債券到期的權利支付利息等費用，那麼黃金的吸引力反而大增。黃金是零孳息，但持有黃金也不會產生成本。

Sprott黃金股票基金共同經理人海瑟威表示：「可見到資金正流向黃金，它是個全球趨勢。一般的避險資產已不再安全，黃金因此而增加吸引力。」

國際金價先前曾歷經數年低迷走勢，全球經濟穩定復甦，使金價在2015年12月曾跌至每英兩1,000美元，今年來則一度回升至每英兩1,600美元，為2013年初來最高。根據世界黃金協會（WGC）的數據，全球黃金ETF的黃金持有量自2015年來已增加逾一倍至1,410億美元，SPDR黃金信託則躍居美國第十大ETF。

在黃金價格從去年中以來大漲之際，經通膨調整後的美國公債收益率卻下滑。美國5年期公債實質收益率本周為負0.05%，遠低於2019年同期的約1%。

中國銀行駐倫敦全球商品策略主管傅曉（Xiao Fu，音譯）表示：「負債券殖利率已從根本上改變公債與黃金做為避險資產的吸引力。這對長期投資組合配置有深遠影響，因為黃金成為必需品，而非一種優先配置。」

WGC的數據顯示，全球央行一直是黃金最熱切的買家，自2009年來已買進5,019噸黃金，價值逾2,000億美元。目前官方的黃金準備量僅比1996年的38,491噸歷史高點低10%。

不過，WGC 30日表示，全球黃金實體需求在去年第4季年比下滑9%至1,033噸，珠寶、金條與金幣銷售減少，反映金價高漲導致中國、印度這兩大市場的零售消費者減少購金。零售占全球黃金需求的三分之二。

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金價ETF中國銀行

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