臉書營收增幅 上市來最差

由於成本和支出的管控未如預期，美國社群媒體巨擘臉書（Facebook）上季營收增幅為上市以來最小，而面對2020年美國大選加上隱私監管趨嚴，本季展望可能也很難樂觀，股價30日早盤應聲大跌逾7%。

分享 facebook 臉書29日公布，去年第4季營收年增25%至211億美元，主要來自廣告，略優於分析師預期的209億美元，但成長速度為2012年5月上市以來最慢，也低於一年前的30%成長率。

金融市場平台Investing.com分析師柯恩表示，這是臉書連四季營收成長低於30%。

臉書上季獲利增加7%至73.5億美元，或每股2.56美元；優於預期的68.8億美元 ，或每股2.38美元。上季每日活躍用戶新增9%至16.6億人，優於預期的16.5億人

臉書去年第4季的成本與費用激增34%至122億美元，遠高於分析師預估的14%，拖累營業利潤率由前年同季的46%降至42%。臉書執行長查克柏格去年警告，隨著網路安全的投資增加，支出也將跟著攀升。

臉書財務長韋納預測，由於臉書業務趨於成熟，加上目標式廣告面臨當局的隱私監管，本季營收的季比成長率將為「低至中的個位數百分點」。

財報利空衝擊臉書股價在30日早盤重摔7.2%。太陽信託銀行分析師史夸里指出，股價下跌這反映投資人對臉書的高度期待以及上季財報僅略優於預期。臉書股價自2018年下半年暴跌以來，至29日收盤累計上漲80%。

由於臉書經常被批評成為散播不實訊息的工具，歐、美監管機構去年又相繼對臉書展開反托辣斯調查。在爭端未解之際，臉書如今又將面臨2020年美國大選的挑戰。但查克柏格說：「隨著大選即將到來，今年將是緊張的一年，我們部分長期投資的技術將取得成果。」