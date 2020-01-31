親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

臉書營收增幅 上市來最差

2020-01-31 02:08經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

由於成本和支出的管控未如預期，美國社群媒體巨擘臉書（Facebook）上季營收增幅為上市以來最小，而面對2020年美國大選加上隱私監管趨嚴，本季展望可能也很難樂觀，股價30日早盤應聲大跌逾7%。

分享
臉書29日公布，去年第4季營收年增25%至211億美元，主要來自廣告，略優於分析師預期的209億美元，但成長速度為2012年5月上市以來最慢，也低於一年前的30%成長率。

金融市場平台Investing.com分析師柯恩表示，這是臉書連四季營收成長低於30%。

臉書上季獲利增加7%至73.5億美元，或每股2.56美元；優於預期的68.8億美元 ，或每股2.38美元。上季每日活躍用戶新增9%至16.6億人，優於預期的16.5億人

臉書去年第4季的成本與費用激增34%至122億美元，遠高於分析師預估的14%，拖累營業利潤率由前年同季的46%降至42%。臉書執行長查克柏格去年警告，隨著網路安全的投資增加，支出也將跟著攀升。

臉書財務長韋納預測，由於臉書業務趨於成熟，加上目標式廣告面臨當局的隱私監管，本季營收的季比成長率將為「低至中的個位數百分點」。

財報利空衝擊臉書股價在30日早盤重摔7.2%。太陽信託銀行分析師史夸里指出，股價下跌這反映投資人對臉書的高度期待以及上季財報僅略優於預期。臉書股價自2018年下半年暴跌以來，至29日收盤累計上漲80%。

由於臉書經常被批評成為散播不實訊息的工具，歐、美監管機構去年又相繼對臉書展開反托辣斯調查。在爭端未解之際，臉書如今又將面臨2020年美國大選的挑戰。但查克柏格說：「隨著大選即將到來，今年將是緊張的一年，我們部分長期投資的技術將取得成果。」

查克柏格廣告美國大選

延伸閱讀

從2千元到近百萬！手錶看出性格 世界CEO都...

中國旅遊健康警示 美國國務院升級

紐約反猶襲擊砍5人 州長：恐怖行動

入選全球重要人物 香港黃之鋒：繼續「燒光環」

相關新聞

就業穩健、前景不明 聯準會利率按兵不動

2020-01-31 00:04

三星獲利失色 上季劇減38%

2020-01-31 02:08

雲端加持 微軟業績創高

2020-01-31 02:08

美去年經濟成長 三年新低

2020-01-31 02:07

油價挫 OPEC擬延長減產

2020-01-31 02:07

波克夏出售旗下報業

2020-01-31 02:07

四因素…投資人重抱黃金

2020-01-31 02:06

上海特斯拉停工 衝擊獲利

2020-01-30 23:51

一場疫情 凸顯世界對陸依賴深

2020-01-30 23:43

原物料走跌 油價重挫

2020-01-30 23:41

任天堂財報財測 都黯淡

2020-01-30 23:31

這些顧慮 讓「美股啦啦隊長」也開始擔憂

2020-01-30 21:18

武漢肺炎延燒世衛急商 亞股全跌趴

2020-01-30 18:39

馬斯克飾演「沉默刺客」 5招成功殺退空頭

2020-01-30 18:24

疫情衝擊亞幣！雙印成外匯避險去處、台泰最脆弱

2020-01-30 17:51

股神放棄紙媒 旗下BH出版業務1.4億全賣李氏企業

2020-01-30 17:50

Avast被爆 販售4.35億使用者資料

2020-01-30 17:38

美第4季經濟成長料溫和 川普年成長3%目標恐落空

2020-01-30 17:01

歐盟5G安全指南 未禁止華為參與

2020-01-30 16:48

Switch需求令人憂 任天堂上季獲利、全年財測不如預期

2020-01-30 16:47

法國興業銀行：武漢肺炎 可能導致全球股市挫跌10%

2020-01-30 16:44

揮別傳統迎向數位 BBC將裁減450個工作機會

2020-01-30 15:30

「股神」巴菲特脫手紙媒 31報49周刊全賣了

2020-01-30 14:27

737 MAX停飛 波音20多年來首見年度虧損

2020-01-30 13:56

洛城陪審團裁決蘋果博通侵權 應賠加州理工11億美元

2020-01-30 13:54

Google前執行長：美國AI領先地位五年後可能被中國超越

2020-01-30 11:34

川普簽美墨加協定 杜魯多也希望協定快速通過生效

2020-01-30 11:20

臉書Q4財報不如預期 盤後股價挫跌逾6%

2020-01-30 09:53

拒絕發大財？德國小鎮與特斯拉「超級工廠」的反投資之戰

2020-01-30 08:45

蘋果財測考量武漢肺炎 武漢供應鏈有替代方案

2020-01-30 08:34

Fed今年首次利率決策按兵不動 關注武漢肺炎衝擊

2020-01-30 08:16

美股回吐漲幅 Fed主席鮑爾提及冠狀病毒的不確定性

2020-01-30 06:49

Google加州新園區 惹議

2020-01-30 01:08

超級盃效應 邁阿密房價衝高

2020-01-30 01:08

美房貸申請件數攀升

2020-01-30 01:08

杜拜房價崩跌 官方強力救市

2020-01-30 01:07

民主黨提案 擴大基建支出

2020-01-30 01:07

超微本季展望 不如預期

2020-01-30 01:07

歐盟准華為有限度參與5G

2020-01-30 01:07
看更多

熱門文章

北海道星野度假村驚傳雪崩 8人遇險1人重傷

2020-01-30 16:29

不只珍奶！日本下一波流行這款台灣味 美食家：早餐新選擇

2020-01-30 18:42

日本明仁上皇驚傳短暫昏迷 檢查未發現原因

2020-01-30 12:59

美股回吐漲幅 Fed主席鮑爾提及冠狀病毒的不確定性

2020-01-30 06:49

AKUT臉書貼中華民國國旗 中文感謝遠方朋友們

2020-01-30 19:50

影／掰掰！英國再一天就脫歐 歐盟議員大合唱歡送

2020-01-30 13:47

相差45歲祖孫戀！英國嬤傾心埃及男 見面4天想閃婚

2020-01-30 15:59

川普口中美麗的邊牆 遭強風吹垮

2020-01-30 21:20

日本也鬧口罩荒 工廠加緊生產趕出貨

2020-01-30 21:35

「股神」巴菲特脫手紙媒 31報49周刊全賣了

2020-01-30 14:27

Google前執行長：美國AI領先地位五年後可能被中國超越

2020-01-30 11:34

這些顧慮 讓「美股啦啦隊長」也開始擔憂

2020-01-30 21:18

「謝絕東大女生」的學生社團 新學年度不准參加迎新

2020-01-30 17:03

佛羅里達消滅外來種 辦「蟒蛇盃」大賽10天抓80條

2020-01-30 14:55

哈維溫斯坦邀3P 怒斥女演員不懂潛規則

2020-01-30 17:55

歐洲議會通過脫歐協議 英歐1月31日分手

2020-01-30 08:35

梅根自打臉？婚前婉拒女王給自由 婚後反悔、閃退王室

2020-01-30 17:17

2報廢衛星高速朝彼此接近 可能迎面撞上

2020-01-30 10:58

向近3萬應徵者抱歉 日富豪取消徵女友陪伴繞月

2020-01-30 17:07

蘋果財測考量武漢肺炎 武漢供應鏈有替代方案

2020-01-30 08:34

川普又下指導棋 促Fed降息

2020-01-30 01:06

武漢肺炎延燒世衛急商 亞股全跌趴

2020-01-30 18:39

Switch需求令人憂 任天堂上季獲利、全年財測不如預期

2020-01-30 16:47

疫情衝擊亞幣！雙印成外匯避險去處、台泰最脆弱

2020-01-30 17:51

737 MAX停飛 波音20多年來首見年度虧損

2020-01-30 13:56

彈劾審理可能戛然落幕 議員：川普最快31日無罪

2020-01-30 12:31

馬斯克飾演「沉默刺客」 5招成功殺退空頭

2020-01-30 18:24

聯準會基準利率按兵不動

2020-01-30 03:04

被美景吸引 父子徒步冰湖跌入水中險喪命

2020-01-30 13:45

「這是行規」證人淚訴淫魔逼迫 稱已切輸精管

2020-01-30 17:50

Fed今年首次利率決策按兵不動 關注武漢肺炎衝擊

2020-01-30 08:16

美前國安顧問波頓出書遭阻 媒體曝光爆料內容

2020-01-30 20:59

洛城陪審團裁決蘋果博通侵權 應賠加州理工11億美元

2020-01-30 13:54

北海道星野度假村雪崩！8人受困、1人心跳停止

2020-01-30 22:35

揮別傳統迎向數位 BBC將裁減450個工作機會

2020-01-30 15:30

國防部3度上修 伊朗射彈50美軍腦損傷

2020-01-30 17:50

超微本季展望 不如預期

2020-01-30 01:07

聯準會主席警告 中國爆發疫情恐增全球經濟風險

2020-01-30 06:56

川普簽署美墨加貿易協定 「結束NAFTA噩夢」

2020-01-30 09:04

臉書Q4財報不如預期 盤後股價挫跌逾6%

2020-01-30 09:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top