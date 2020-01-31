三星獲利失色 上季劇減38%

三星電子上季獲利比一年前下滑38%，但預估今年的記憶體晶片需求及智慧手機出貨量將逐步復甦、擺脫去年的低迷態勢，主要原因是資料中心及手機製造商的需求日增，以及新款頂級智慧手機助陣。

分享 facebook 三星電子30日公布，去年第4季淨利為5.23兆韓元（44億美元），低於一年前的8.46兆韓元，主要受記憶體晶片價格下滑拖累。上季營業利益下滑33.7%至7.16兆韓元（61.3億美元），營收則年增1.05%至59.88兆韓元。三星去年全年淨利減少52.8%至27.76兆韓元，為四年來最低，營業利益也腰斬，反映美中貿易戰導致全球經濟減緩，且終結了記憶體晶片市場兩年來的榮景。

三星審慎樂觀看待晶片事業的今年展望，認為記憶體晶片需求將復甦，動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）晶片的位元成長率，預料分別成長逾10%及20%；位元成長率指記憶體的產量，被視為評估需求的重要指標。

三星表示，「就2020年全年來看，拜業者擴大投資資料中心之賜，伺服器的DRAM晶片需求看來依然強勁。在智慧手機方面，雖然5G網路的擴張步調及效益還有待觀察，但我們看好三星的大眾款5G手機需求升溫」。

三星上季半導體部門營收年減10.4%至16.79兆美元，營業利益年減55%，成為3.45兆美元。不過，受高解析度影像感測器及高效能電腦晶片需求增加的帶動，邏輯晶片獲利增加。

隨著記憶體晶片價格在這幾周持續上漲，分析師預估，三星晶片事業的獲利將在第2季回升。KB證券公司分析師金東元說：「供給吃緊將使DRAM及NAND庫存減少，而三星半導體事業的第2季營業利益可望接近5兆韓元。」