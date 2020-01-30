這些顧慮 讓「美股啦啦隊長」也開始擔憂

「武漢肺炎」疫情持續升溫，美國派專機撤僑。股市觀察家擔心，疫情擴散若衝擊美企獲利，美股可能重現類似2010年「年初下跌，年尾強彈」的走勢。美聯社 分享 facebook 在華爾街，很少有人比Fundstrat Global Advisors研究主管Thomas Lee更看多美國股市，稱之為「美股啦啦隊長」也不為過。但現在連這位長期多頭也對股市前景開始憂心起來了。

MarketWatch報導，Lee預估標普500指數今年底目標價為3,450點，躋身華爾街對後市展望最樂觀的分析師行列。標普500指數29日收盤報3,273.40點。

但Lee本周表示，他已開始擔心美股會拉回，因為諸多顧慮正在市場發酵中，包括俗稱「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒疫情持續蔓延，以及飛機製造商波音飽受737 MAX停飛重創等問題。

美國市場29日（周三）的交易情況又平添新愁。他在致客戶報告中指出，美股29日雖小幅收漲，高收益債券與公債的殖利率差距卻已擴大。他寫道：「在我們投資組合策略五大核心原則中名列前茅的是，依我們之見，債市引導股市。因此，高收益債未能跟上來，顯示股市上漲勢單力薄，欠缺風險性資產普遍的漲勢支撐。」

Lee堅稱自己不是唱衰者，但提醒投資人慎防美股不斷攀高的漲勢可能暫時告一段落。

他認為，2020年美股市況與2010年相似—年初下挫，年尾強彈。他預期，每股盈餘復甦和聯準會（Fed）利率政策偏鴿派，可望協助美股在年尾反彈。