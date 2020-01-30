馬斯克飾演「沉默刺客」 5招成功殺退空頭

特斯拉執行長馬斯克。美聯社 分享 facebook

電動車大廠特斯拉（Tesla）上季財報捎來好消息，不僅連兩季獲利，2019全年交車36.75萬輛，終於達到執行長馬斯克預設的36萬至40萬輛目標，並預告今年可望突破50萬輛，股價29日盤後應聲狂飆14%至將近每股660美元，首度突破600美元大關。

特斯拉的表現令股票投資人喜出望外，但另一方面，也讓打死不退的「空軍」恨得牙癢癢。

特斯拉財報發布後，創投公司Loup Ventures合夥人Gene Munster宣告「放空題材已式微」，並描述馬斯克是「沉默的刺客」，悄悄坑殺一缸放空特斯拉股票的空頭。他也預期特斯拉如今駛向獲利前途的路障已排除。

MarketWatch專欄作家瑞夫斯（Jeff Reeves）本月稍早即撰文指出，一些放空特斯拉股票的空頭人士之所以執迷不悟，是因為未能看清以下五個現實：

1. 特斯拉中國商機並不誇張

特斯拉最近的重大消息是積極朝中國大陸擴張，空頭人士也許很容易就嗤之為吹牛，但別忘了2018年度時，通用汽車（GM）大陸賣出360萬輛車，在北美的銷售量則不到350萬輛；同年戴姆勒在大中華地區售出67.7萬輛賓士車，在美國銷量低於33萬輛。

誠然，在大陸賣車不是揮一揮魔杖就能輕易達成。但特斯拉過去十年來已精心研究如何在北美建造起包含工廠、供應鏈和分銷網的整套系統，大有機會憑這個經驗成功進軍新市場。

空頭人士疏忽的一點是，即使特斯拉美國銷售今後走疲 — 按目前成長步調來看，可能性很低 — 該公司未來數年光靠大中華市場，銷售就可能倍增。這檔股票最近漲勢凌厲，原因在此。

2. 特斯拉正穩定邁向馬斯克訂的五年目標

一些空頭只因前幾次生產進度未達標，就否定特斯拉的價值。然而，在一片質疑聲中，特斯拉不僅兌現了推出大眾車款Model 3的承諾，該型車去年第2季占全美電動車銷量比重達三分之二，令人咋舌。

更重要的是，Model 3佐證特斯拉長期展望看好實有憑據。2015年，馬斯克矢言要在2020年達到年銷量50萬輛的目標，繼2019年達標後，今年正朝這目標邁進。50萬輛約是2015年交車輛（約5萬輛）的十倍，許多投資人當時對這個數字嘲笑不已，但五年後的今天看來是蠻合理的估測。

3. 舊股價目標真的很舊

空頭常掛在嘴邊的理由是，特斯拉股價高得離譜，幾乎比華爾街分析師給的目標股價高出30%。但別忘了，目標股價是在某個時點訂的，但對特斯拉這種成長飛快、必須時時重新評估的股票而言，華爾街共識預測顯然跟不上特斯拉的步調。

就以今年初來說，Canaccord Genuity在1月2日把特斯拉目標股價從375美元提高到515美元，相 當於上調37%；7日Argus把目標價從396美元提高到556美元，調升40%；同日瑞信更把目標價一口氣上修70%，從200美元拉高到340美元。

特斯拉股價29日漲2.5%，以每股580.99美元作收，30日開盤股價可望在財報利多加持下續飆。分析師紛紛調高目標價，且調幅可觀，意味共識目標價也將隨之走高。若把九個月前某分析師給的300美元目標價奉為放空特斯拉的依據，風險不低，因目標價隨時可能大幅上修。

4. 市值無關緊要

一些投資人硬要把特斯拉的市值拿來跟福特（Ford）等傳統汽車公司相比，其實沒什麼道理。

市值大小不是很重要。以市值作為股票估價標準，也有嚴重的缺點。

瑞夫斯舉例說，法拉利（Ferrari）市值約290億美元，但一季出貨量僅2,500輛跑車。卻不見投資人憂慮法拉利只是一時被吹捧、銷量稀少撐不起這麼高的市值，或該公司只不過占有先機優勢、很快就會被競爭對手迎頭趕上並超越。這是因為投資人明白，法拉利是截然不同的一檔股票。同理，空頭人士對特斯拉也應有相同的體認。

5. 跟大股東馬斯克對做，難逃軋空命運

瑞夫斯認為，放空特斯拉注定是賠錢交易，不斷陷入被「軋空」的厄運。

一些空頭人士已棄子投降。那斯達克的資料顯示，去年5月底時，放空特斯拉股票的部位觸頂，逼近4,400萬股；到12月中，已降到略高於2,700萬股；到今年1月15日，更降到2,495萬股左右。放空部位持續下滑，凸顯空頭積極回補。

當然，特斯拉股票交易量夠大，又是一檔股性活潑、價位又似乎高得冒泡的股票，讓空頭人士有一些施展空間。但別忘了，特斯拉發行在外總股數約1.8億股，約21%全由公司局內人持有，而這部分持股又有一大部分握在執行長馬斯克手中，他已多次表明無意賣出。再考量機構投資人持股58%，足見這檔股票根基屹立不搖，禁得起日常波動震盪的考驗。

有時，或許時機恰到好處，或者純粹幸運之神眷顧，放空特斯拉可大賺一筆。但長遠來看，押空特斯拉的人士可能頻頻遭到「軋空」，輸到脫褲，反倒進一步印驗看漲特斯拉的論據站得住腳。