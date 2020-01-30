Switch需求令人憂 任天堂上季獲利、全年財測不如預期

任天堂的上季營業利益成長，也調升全年度的獲利預測，但表現仍不及分析師預期，令人擔心市場對Switch遊戲機的需求。 路透 分享 facebook

日本遊戲大廠任天堂的上季營業利益和全年度獲利預測皆不如外界預期，讓人擔心起市場對遊戲機Switch的需求。

任天堂今（30）日表示，至去年12月止的上季營業利益增至1,687億日圓（15億美元），且將調升本年度（至今年3月底止）的獲利預測至3,000億日圓。不過，分析師所預期的上季營業利益為1,754億日圓，全年獲利為3,120億日圓。

任天堂也將Switch的硬體銷售目標從去年11月的1,800萬台調升至1,950萬台，軟體銷售從1.25億套調升至1.4億套。

這樣黯淡的結果可能令外界開始擔憂Switch遊戲機產品的壽命，遊戲界的硬體產品壽命基本上每五年改朝換代一次。任天堂的對手微軟和Sony都計劃在今年底推出新遊戲機。任天堂則已推出平價版的Switch遊戲機，希望吸引更多主流玩家。

任天堂的股價去年一整年大漲了50%，但今年至今日收盤為止已下跌了約4%。今日的財報是在日本股市收盤後才公布。

任天堂去年12月和中國大陸的騰訊控股合作，在大陸銷售Switch，投資人都相當興奮期待能開拓新市場。不過，這樣的樂觀情緒近來消退不少，因為Sony的PS和微軟的Xbox遊戲機都在大陸創下罕見的低迷表現。這兩台遊戲機多年來嘗試打進大陸市場，但大陸的遊戲市場仍舊以手機為主流平台。