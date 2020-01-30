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股神放棄紙媒 旗下BH出版業務1.4億全賣李氏企業

2020-01-30 17:50世界日報 編譯黃秀媛／綜合29日電

電腦網路使經營報紙愈來愈困難，現在連「股神」巴菲特都放棄報紙業務，用1億4000萬元把波克夏‧哈瑟威公司 (BH)的出版業務全部賣掉。

巴菲特一直熱愛報紙，可是他幾年前就斷言除了「紐約時報」和「華爾街日報」等少數全國性大報之外，大部分報紙將繼續走下坡。

他現在把波克夏在10個州擁有的31家日報、49家附有數位網站的周刊，以及另外32家出版品，全部賣給媒體業的李氏企業(Lee Enterprises)。

媒體分析師說，李氏企業2018年7月就開始代管BH媒體部門的出版業務，因此這次交易是合理的後續步驟，也顯示長久以來大力支持出版業的巴菲特終於承認印刷報業沒落之勢已無法挽回。

這筆交易的金額比波克夏2012年向Media General公司收購一批報紙的1億4200萬元還少。

總部設在愛阿華州戴文波特的李氏企業規模將因此大為擴大，總共擁有81家日報，讀者也增加將近一倍。

巴菲特說，他們從未考慮把出版業務賣給別的公司，因為他們一直很欣賞李氏企業，相信它最有能力應付報業面對的挑戰。

報紙在擁有90多家公司的波克夏占有的分量極小，而專家認為巴菲特顯然覺得不值得再為此花時間。

波克夏把報紙賣給李氏企業的同時，也給予大力扶助，包括提供大約5億7600萬元長期融資。

李氏企業說，它預計藉著削減管理費用，一年節省大約2000萬元開支，同時致力於增加數位營收和改變訂費，以增加大約500萬元營收。

巴菲特波克夏出版業

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