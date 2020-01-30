Avast被爆 販售4.35億使用者資料

科技網站Motherboard與PCMag共同調查後發現，資安公司Avast號稱擁有逾4億3500萬名使用者，卻透過子公司Jumpshot，將使用者資料賣給谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、家得寶(Home Depot)、與百事公司(Pepsi)等。

Avast利用網路瀏覽器外掛程式以及防毒軟體，追蹤使用者的瀏覽紀錄、搜尋歷史紀錄等資料，甚至包括影片點閱紀錄；資料都經過匿名化處理，但仍對隱私構成重大威脅。

該調查取得的文件與遭洩漏使用者資料顯示，Avast收集到的資訊包括大多數人認為敏感的資料，甚至追蹤到使用者瀏覽成人網站的紀錄，有的甚至包括瀏覽時間、影片名稱、以及使用者輸入的問題等。

儘管這些資料據信都不可識別使用者個人姓名等特徵，但專家接受Motherboard訪問時說，Avast收集到的資料詳細程度可能破壞匿名性；有了時間標記等特殊標註資料，就能夠做到重建身分資料。

儘管Jumpshot說會加密使用者裝置身分辨識，但也說這些身分辨識資料永遠不變，且與使用者個資有關，也就有可能辨識出使用者主體。

根據資料詳細程度，Avast會調整包裝與價格，將更細密的資料賣得數百萬元；Motherboard說，各家公司買到資料後，使用方法各異。

家得寶說：「我們有時會使用第三方供應商提供的資料，幫助改善我們的業務、產品、與服務」；而大眾點評網Yelp則說公司利用來自Avast的資料，協助與谷歌進行的反壟斷訴訟。

據稱直到不久之前，任何人下載網路瀏覽器外掛程式後就能收集資料，直到外掛程式從谷歌和Mozilla的儲存空間移除為止。

如今，Motherboard報導，Avast已經開始利用自家推出的防毒軟體達到相同的目標；該軟體會透過所謂的「彈出式視窗」，要求客戶主動選擇參加資料收集計畫；而該公司顧客受訪時卻說，不知道Avast有意或正在追蹤使用者資料。