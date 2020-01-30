Google前執行長：美國AI領先地位五年後可能被中國超越

Google前執行長兼董事長施密特（Eric Schmidt）預測，美國在人工智慧（AI）的領先地位，可能在5到10年後被中國大陸超越。但他認為，不應把這種競爭關係視為全面軍備競賽。

施密特周三出席眾議院科學、太空和技術委員會的聽證會時表示，中國大陸正投入數以十億美元計的資金，試圖在AI、無線通信、量子技術、超級電腦運算等領域超越美國。

施密特說：「除非趨勢出現變化，否則美國將面對經濟規模更大，研發投入更多，研究品質更高，新技術應用更廣泛以及擁有更強大計算基礎設施國家的競爭。進入2020年代，我們應該調整政策和法規，以在2030年代展開有效競爭。」

美國政界與軍方日益擔心中國大陸在下一波重大技術創新中擊敗美國，取得經濟和軍事優勢。

施密特表示，美國不應尋求與中國完全脫鉤，而應透過增加研究經費提升自己的競爭力，且應與中國大陸合作。

他表示：「解除雙方複雜的連結網路，包括人員、硬體、供應鏈、投資、研究等，都需付出代價，而且可能產生無法預料的後果。」