武漢肺炎疫情引發疑慮 油價漲跌互見 金價上漲

油價周三漲跌互見，對新型冠狀病毒疫情的擔憂和美國原油庫存增加打壓油價，但石油輸出國組織（OPEC）可能延長減產的消息提供支撐。武漢肺炎引發的避險需求，推升金價。

布蘭特原油期貨上漲0.30美元或0.5%，結算價報每桶59.81美元；西德州原油期貨下跌0.15美元或0.3%，結算價報每桶53.33美元。

金融市場正在評估新型冠狀病毒對經濟的影響，數家航空公司已減少或停飛往中國的航班。

Vontobel Asset Management資深投資組合經理Michel Salden表示：「冠狀病毒爆發後，商品市場遭遇技術性賣壓，但油價可能會很快反彈。」

美國能源資訊署（EIA）周三表示，上周美國原油庫存增加350萬桶，增幅遠超預期，因燃料油需求減弱導致煉廠減產，汽油庫存增至2.612億桶歷史新高。

消息人士表示，OPEC希望將目前的減產計畫至少延長到6月，如果中國大陸的石油需求受新型冠狀病毒蔓延影響，OPEC可能擴大減產。

金價周三上漲，因投資人擔心新型冠狀病毒疫情影響經濟成長，提振避險需求。

美國聯準會（Fed）在今年首次貨幣政策會議上維持利率不變。黃金現貨上漲0.3%，至每英兩1,570.38美元，美國黃金期貨持平，結算價報每英兩1,570.40美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「投資人正在尋找有關Fed在2020年將如何調整利率的線索，也關注新型冠狀病毒的影響，以及它將如何影響中國經濟數據。」

企業財報優於預期，推動金融市場小幅復甦，但對疫情的疑慮打壓投資人對風險較高資產的興趣。

鈀金下跌0.1%，報每英兩2,286.08美元。