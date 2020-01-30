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武漢肺炎真相竟由美國網紅揭露？ 訊息已失控…

今天還不是最冷！ 彭啟明：冷空氣最強勢力在周五

美元小幅上漲 Fed稱經濟不確定性仍存在

2020-01-30 07:15經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美元指數小幅上漲，美國聯準會（Fed）按兵不動，但主席鮑爾在記者會上表達對新型冠狀病毒衝擊經濟的疑慮。

DXY美元指數上漲0.08%，至98.096。武漢肺炎疫情的不確定性，推升投資人對避險資產的需求。金融市場風險資產的賣壓周三一度緩和，但在美元短暫轉跌後，鮑爾有關疫情的談話推升美元。

Tempus, Inc.交易部門副總裁John Doyle表示：「鮑爾提到冠狀病毒，我們預期他會這麼說，這是一個令人不安的題材，帶來大量的不確定性。很多不確定性都已消失，美中已簽署第一階段貿易協議，彈劾案看來是雷聲大雨點小，所以Fed按兵不動。影響市場的因素，可能就是冠狀病毒。」

Fed在今年的第一次利率決策會議按兵不動，鮑爾表示，經濟持續溫和成長，就業市場強勁，但「前景仍然存在不確定性，包括新型冠狀病毒造成的不確定性。」

鮑爾表示，Fed正「非常仔細」地監控新型冠狀病毒，疫情顯然會對中國經濟造成一些破壞性影響。不過，有關疫情對全球或對美國經濟前景的影響，現在就做出結論「言之過早」。

日圓兌美元上漲0.05%，報109.08日圓。日圓兌歐元上漲0.21%，報120.04日圓。

鮑爾疫情

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