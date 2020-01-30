美股回吐漲幅 Fed主席鮑爾提及冠狀病毒的不確定性

美股標普500指數周三小幅下跌，蘋果、波音等公司公布財報後股市上漲，但美國聯準會（Fed）主席鮑爾提及貿易政策和冠狀病毒的不確定性後，美股回吐漲幅。

道瓊工業指數上漲11.6點或0.04%，至28,734.45點；標普500指數下跌2.84點或0.09%，至3,273.4點；那斯達克指數上漲5.48點或0.06%，至9,275.16點。

Fed一如預期維持基準利率不變，決策官員一致同意將目標利率維持在目前1.50%至1.75%的區間不變，也沒有對資產負債表提供新的指引，美股反應不大；但Fed主席鮑爾在記者會指出「前景仍然存在不確定性，包括新型冠狀病毒造成的不確定性」後，美股開始下跌。

蘋果股價上漲2.09%，該公司周二公布的假期購物季營收優於分析師預期。不過，蘋果執行長庫克表示，武漢肺炎疫情可能使蘋果在中國市場的營運受到干擾。

波音股價上漲1.72%，該公司預期波音737 Max客機停飛的相關成本將接近190億美元，低於分析師預期，有助於抵消該公司自1997年以來首次出現年度虧損的影響。

數家公司已示警，冠狀病毒疫情可能使營運受影響。中國社會科學研究院經濟學家張明表示，新型冠狀病毒疫情爆發，中國經濟成長率可能降至5%甚至更低。

Refinitiv數據顯示，隨著企業財報陸續公布，分析師預計標普500指數成分股企業上季獲利將持平，較財報季剛開始時估計的下滑0.6%有所改善。

工業巨頭奇異股價大漲10.32%，此前該企業上調2020年現金目標。