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聯準會基準利率按兵不動

2020-01-30 03:04經濟日報 編譯廖玉玲／綜合外電

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間30日凌晨3時宣布，基準利率按兵不動，聯邦資金利率區間目標維持在1.5%至1.75%，符合市場預期。

聯準會主席鮑爾30分鐘後將舉行今年第一場決策會後記者會。

美國聯邦準備理事會總部大樓。 美聯社
美國聯邦準備理事會總部大樓。 美聯社
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聯準會鮑爾Fed

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