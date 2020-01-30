全球對中國有多依賴？NYT：武漢肺炎是檢驗試紙

紐約時報（NYT）報導，透過「武漢肺炎」新型冠狀病毒疫情的檢驗，這世界正迅速得知對中國的依賴有多深。各大企業紛紛緊急應變，思索如何不靠龐大的中國大陸工廠和欣欣向榮的消費者文化，仍能照常運作。

福特和豐田計劃把中國組裝廠局部停工期再延一周，蘋果也連忙調度供應鏈，星巴克更關閉數千個大陸分店，並警告可能影響單季和全年財務表現。英國航空（BA）29日停止所有來往中國大陸的航班，美國聯合航空（UA）和加拿大航空（Air Canada）加入減少航班的行列。日本領導人對可能的衝擊嚴陣以待。亞洲各地的飯店和旅遊業者，則恐懼地看著全球最大遊客來源國限制陸客團出境。

「武漢肺炎」疫情致死病例已破百，確診病例超過6,000人，幾乎已導致世界最重要的成長引擎熄火。中國當局急於加強防疫，已把農曆春節假期延長至2月2日，並阻斷公路、鐵路和航空運輸。

問題是，中國在全球經濟扮演的角色，已不可同日而語，大陸已從40年前的窮國，躍為當代全球工業機器不可或缺的要角。單是中國—全球最大的製造國與貿易國—就貢獻了全球約六分之一的經濟產出。

正因如此，中國對美國企業的營運也變得至關緊要。部分川普政府官員就以擺脫對中國依賴，作為對北京發動貿易戰的一個理由。而近兩年貿易戰打下來，已迫使一些美企考慮把工廠移出大陸、遷入與華府關係較和睦的國家。

現在，2019新型冠狀病毒疫情來襲，正檢驗這種自立能力。

這波來勢洶洶的疫情究竟會對企業界造成多大的衝擊，此刻還不明朗。時值農曆春節假期，加上疫情似無減緩跡象，許多公司已有生意停擺時期可能拖長的心理準備。

美中貿易全國委員會（US-China Business Council）資深副總裁帕克說：「我們的會員正因應程度不一的生意衝擊，包括供應鏈問題、一些零售通路和工廠暫時關閉，以及其他挑戰。如果旅遊限制和隔離檢疫擴大實施，或春節假期進一步延長到2月8日以後，問題會更大。」

中國對全球經濟的重要性不再局限於所製造的產品，中國也是世界最大的汽車和智慧手機消費國，而根據世界觀光組織（UNWTO）的資料，大陸觀光客一年在海外支出的金額達2,580億美元，幾乎是美國遊客的兩倍。

早在美中貿易戰開打之前，全球各地的企業眼看中國成長減速、勞工成本漸增、大陸企業競爭加劇、當地政府也變得較不友善，已經開始考慮調整中國策略。然而，大陸擁有豐沛的技術勞工人力，龐大的公路和鐵路網，以及莫大的消費者市場，使得他們難以說走就走。

許多企業如今只能尋求暫時的權宜措施。例如，蘋果執行長庫克28日就表示，這家iPhone製造商尋求替代供應商，以「補足預料中的生產損失缺口」；在大陸擁有龐大工廠網路的蘋果代工大廠鴻海集團表示，旗下工廠會持續遵行新的春節假期時間表。