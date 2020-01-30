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超微本季展望 不如預期

2020-01-30 01:07經濟日報 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導

超微公司（AMD）上季營運表現優於預期，但本季展望略低於預期，股價應聲下挫。不過今年整體業績成長幅度估計仍可達將近三成。若AMD業績順利增長，預計相關概念股將受惠，包括台積電、日月光、技嘉、微星、茂達、祥碩、威健等台灣供應鏈廠商。

超微於美股28日盤後表示，上季整體營收大增50%至21.3億美元，優於分析師原估的21.1億美元；淨利由3,800萬美元增至1.7億美元，每股純益由4美分增為15美分。然而本季營收則將在17.5億至18.5億美元之間，不如市場估計的18.7億美元。超微29日早盤股價應聲下挫4%。超微過去一年漲逾150%，是標普500和費半指數表現最佳的成份股。

本季展望之所以疲軟，主要是遊戲機用晶片需求消退，因微軟和Sony在下半年推出新款遊戲機之前去化庫存。資料中心和PC用晶片恐怕滿足不了市場期待。

Summit Insights集團分析師陳金蓋（音譯）說：「遊戲機半客製化系統晶片（SoC）衰減在預料之中，我認為投資人希望看到資料中心、CPU業績大幅成長，來抵銷遊戲SoC近期的頹勢。」

上季含遊戲機晶片在內的企業、內建和半客製業績成長7%至4.65億美元，不如FactSet原估的6億380萬美元。運算和繪圖晶片部門（包括賣給資料中心的顯示卡）業績大增69%至16.6億美元，優於分析師原估的15億美元。

超微也預測，2020年全年營收將成長28%至30%，大致符合分析師預測。超微持續在市場上攻城掠地，協助其推出多種7奈米製程新品的最大功臣之一，莫過於晶圓代工龍頭台積電。

台積電概念股標普

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