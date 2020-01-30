川普又下指導棋 促Fed降息

在Fed宣布最新利率決策前夕，川普總統又推文要求降息；圖為聯準會總部。 路透 分享 facebook 在美國聯準會（Fed）宣布最新利率決策前夕，川普總統又推文要求降息。他說，進一步調降基準利率可使美國債務再融資，還能更快削減高達23兆美元的國債。

聯準會定台灣時間30日凌晨3時公布利率決策，各界幾乎一致認定，基準利率將按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在1.5%至1.75%。儘管Fed去年12月暗示今年利率可能按兵不動，但隨著武漢肺炎快速蔓延，上周利率市場的交易已顯示Fed年底前可能降息一次，現在的行情更顯示，11月以前就會降息。

川普29日上午推文說，降息可使美國減輕還在迅速增加的國債。他並表示，降息才能與全球其他央行的利率更為一致。他強調，債務減輕意味著國家赤字會減少。 川普呼籲Fed「變得聰明」並「使我們的利率具有競爭力」、「然後我們將專注於還清債務和為債務再融資。」

川普已多次威嚇Fed降低基準的隔夜借貸利率。 Fed升息時，川普憤恨抱怨，而且儘管Fed決策官員去年三度降息，他也未給予央行官員太多支持。川普在央行降息後說，Fed放鬆政策的腳步太過緩慢。

在川普主政期間，美國國債膨脹至23.2兆美元，增加16.4%。在2019日曆年美國的財政赤字超過1兆美元。

美國國會預算辦公室（CBO）28日指出，在多次減稅及聯邦持續增加支出後，未來十年間美國的國債與持續的聯邦預算赤字將攀抵二次世界大戰以來最高。

CBO說，在2020年聯邦政府的歲出將比歲入多出1兆美元，而且在可預見未來，每年聯邦政府的赤字將觸及或超越這個門檻。每年赤字占國內生產毛額（GDP）比至少為4.3%，這種情況將持續至2030年。這將是過去一個世紀以來預算赤字超過GDP 4%的最長時期。

今年美國的國債預計占GDP的81%，並將在2030年前達到98%。國債與預算赤字攀高的主因是減稅以及支出預估增加，尤其是隨著人口老化與醫療保健費用上升，花在安全網計畫（例如醫療保險及社會安全）的支出將大增。