急赴英再次施壓！龐培歐：美情報不會在華為網路中傳遞

美國國務卿龐培歐29日呼籲英國重新考慮讓華為參加其5G行動網路計畫的決定，並警告說美方情報只會在可信賴的網路中傳遞。

在英相強生准許華為有限參與英國5G行動網絡後，龐培歐在飛往倫敦時向記者表示，英國有機會重新審視決定。「我們將確保當美國情報透過網絡傳遞時，該網絡是值得信賴的，我們認為將華為放入你的系統中會帶來真正的風險。」

龐培歐預計在29日晚間抵達倫敦，預計將分別會晤英國外長拉布跟強生。